Αγρότες απέκλεισαν συμβολικά την εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου

Σε αποκλεισμό της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Πολυγύρου, στο ύψος της Γαλάτιστας προχώρησαν και σήμερα από τις 7 το απόγευμα αγρότες, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους. Ο αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 10 το βράδυ.

Για 15 λεπτά αγρότες απέκλεισαν συμβολικά, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Αθηνών, στο ύψος των Νέων Μαλγάρων.

Εξάλλου, αγρότες απέκλεισαν την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, στο ύψος της Παραλίμνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

