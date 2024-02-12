Λογαριασμός
Αγρότες απέκλεισαν συμβολικά την εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου

Για 15 λεπτά αγρότες απέκλεισαν συμβολικά, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Αθηνών, στο ύψος των Νέων Μαλγάρων

αγρότες

Σε αποκλεισμό της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Πολυγύρου, στο ύψος της Γαλάτιστας προχώρησαν και σήμερα από τις 7 το απόγευμα αγρότες, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους. Ο αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 10 το βράδυ.

Για 15 λεπτά αγρότες απέκλεισαν συμβολικά, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Αθηνών, στο ύψος των Νέων Μαλγάρων.

Εξάλλου, αγρότες απέκλεισαν την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, στο ύψος της Παραλίμνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

