Την ανάγκη αναθεώρησης του φορολογικού συστήματος με την καθιέρωση ενός απλού και σταθερού σε βάθος δεκαετίας συστήματος, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, σε εκδήλωση του Κύκλου Νέων Επιχειρηματιών.

«Η ιδέα της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, είναι κουζουλή, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, είναι αποτυχία και δυσχεραίνει και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής», ανέφερε ο κ. Κασσελάκης και πρόσθεσε: «Το φορολογικό σύστημα πρέπει να αναθεωρηθεί, η φορολόγηση πρέπει να είναι απλή. Ο φορολογικός κώδικας που αλλάζει κάθε τρεις μήνες ευνοεί μόνο τους πολιτικούς για να τους χρωστούν χάρες οι επιχειρηματίες. Ελάχιστοι στην ελληνική πολιτική θέλουν ένα απλό και σταθερό φορολογικό. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επανεξεταστεί και ο αυτοτελής φόρος στα μερίσματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρουμε ποιοι είναι οι κανόνες για δέκα χρόνια». Για την τεκμαρτή φορολόγηση είπε ότι «δεν είναι μοντέρνο μέτρο είναι τελείως παράλογο και τιμωρητικό» και πρόσθεσε: «Οφείλεται στο ότι έχουν αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσουν σύγχρονα μέσα για την φορολόγηση. Η νοοτροπία ότι υπάρχει επικοινωνιακή κάλυψη και προστασία για ότι κάνει η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη. Το είδαμε και στις Ανεξάρτητες Αρχές. Είναι σημαντικό να υπάρχει μία ΑΔΑΕ προς όφελος του πολίτη». Για την φορολόγηση επανέλαβε ότι τάσσεται υπέρ της καθιέρωσης προοδευτικής κλίμακας και στις επιχειρήσεις και στα ατομικά εισοδήματα. Μέχρι 220.000 ευρώ ο συντελεστής να πέσει στο 17% και να αυξηθεί στο 24% για άνω των 220.000 ευρώ. Αυτό θα έχει θετικό αποτύπωμα και στα έσοδα. Προοδευτική κλίμακα και στις επιχειρήσεις και στα ατομικά εισοδήματα».

Απαντώντας σε ερώτηση για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη μεσαία τάξη όταν ήταν κυβέρνηση απάντησε: « Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ προς τη μεσαία τάξη ήταν σκληρή και τιμωρητική. Από την άλλη υπήρχαν 400.000 οικογένειες στο όριο της ανθρωπιστικής κρίσης. Επίσης 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας δίχως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Θα έπρεπε η κυβέρνηση να τους αφήσει δίχως φάρμακα. Οι δύο κυβερνήσεις Σημίτη και Καραμανλή εκτροχίασαν την χώρα. Με το που ήλθε η διεθνής κρίση του 2008 πέταξαν την χώρα στα βράχια. Και μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν και δύο μνημόνια πριν τον ΣΥΡΙΖΑ που απέτυχαν».

Σε κάθε περίπτωση διαβεβαίωσε ότι «η δική μας πολιτική θα είναι εντελώς διαφορετική σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση». Για τις προεκλογικές δηλώσεις Κατρούγκαλου ανέφερε ότι «ο κ. Κατρούγαλος δεν είναι μαζί μας».

Σε ερώτηση για το πόσο μπορεί να περιμένει μέχρι να γίνει πρωθυπουργός απάντησε: «Δεν είναι αυτοσκοπός μου να γίνω πρωθυπουργός. Θα μπορώ να κοιμηθώ ήσυχος αν δεν γίνω πρωθυπουργός, αλλά δεν θα είμαι ήσυχος αν δεν προσπαθήσω να προσφέρω στην χώρα. Δεν με εκφράζουν τα τζάκια εμείς θέλουμε να προσφέρουμε». Σημείωσε ακόμη: «Υπάρχει μακρά ιστορία της Αριστεράς με το κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις, δεν θέλω να αναμοχλεύσω τα πράγματα. Εμείς είμαστε με την κοινωνία, θέλουμε δικαιοσύνη παντού, θέλουμε έναν δημόσιο τομέα που θα δουλεύει αποτελεσματικά και με διαύγεια προς όφελος των πολιτών και παράλληλα θα διευκολύνει και την επιχειρηματικότητα».

Πιο αναλυτικά ανέφερε: «Έχουμε υπηρεσίες του δημοσίου που έχουν αποδομηθεί μετά από 10 χρόνια μνημονίου και λόγω άγνοιας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το δημόσιο είναι υποστελεχωμένο. Η άποψή μας είναι ότι η εποχή του φαξ έχει παρέλθει. Ένα από τα βασικά που χρειάζεται κάποιος για να αρχίσει επιχειρηματικά δεν είναι μόνο το κεφάλαιο τα χρήματα, είναι το κοινωνικό κράτος πρόνοιας, είναι να έχεις καλή εκπαίδευση. Είναι επίσης ο κλάδος Υγείας ώστε αν σου τύχει κάτι να μπορείς να ανταπεξέλθεις". Σημείωσε ότι το κράτος πρέπει να επενδύσει στα δημόσια Πανεπιστήμια.

Ειδική αναφορά έκανε στο δικαστικό σύστημα: "Το ότι είμαστε στην θέση 27 στην απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι τυχαίο είναι επιλογή, χρειάζεται προσπάθεια να το πετύχεις. Ευνοεί όσους μπαίνουν στην δικαστική διαδικασία από θέση ισχύος. Ένας νέος επιχειρηματίας που κολλάει σε δικαστήρια απέναντι σε ισχυρότερους δεν θα καταφέρει να τους ανταγωνιστεί". Σημείωσε ακόμη για την βελτίωση του δικαστικού συστήματος το πρώτο βήμα είναι η στελέχωσή τους. Το δεύτερο είναι η ψηφιακή ακρόαση. Ένα ακόμη στοιχείο είναι η ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης.

Συνεχίζοντας είπε: «Ανέφερα τρεις κλάδους της λειτουργίας του κράτους που είναι οι προϋποθέσεις για να υπάρξει υγιής επιχειρηματικότητα. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Δεν είναι ο ρόλος μας μόνο να μοιράζουμε τα ευρωπαϊκά πακέτα στήριξης -που είναι πολύ σημαντικά-, αλλά να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις του επιχειρείν».

Σημείωσε ακόμη ότι υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα καθώς επίσης ότι «έχουμε μία χώρα μία πόλη. Η περιφέρεια μαραζώνει. Υπάρχουν κωμοπόλεις που έχουν χάσει το 10% του πληθυσμού τους μέσα σε λίγα χρόνια. Έχουμε επιχειρηματικό κενό. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι στον κλάδο του real estate που είναι μεν ευπρόσδεκτο αλλά δεν είναι επαρκές. Για να γυρίσουν Έλληνες από το εξωτερικό θέλουν ένα δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος που σέβεται τους πολίτες, όχι ένα κράτος που χαρακτηρίζει όλους φοροφυγάδες. Αλλά και αυτό δεν αρκεί, είναι σημαντικό και το θέμα της νοοτροπίας. Η κοινωνία έχει δρόμο να διανύσει σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα. Οι νέοι Έλληνες του εξωτερικού θέλουν να επιστρέψουν αλλά σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον».

Συμπυκνώνοντας είπε ότι "αν κάτι προκύπτει από την συζήτηση είναι ότι τα κεντρικά των κομμάτων να συζητούν με τους πολίτες. Ο κόσμος πρέπει να ψηφίζει όχι με βάση την οικογενειακή παράδοση αλλά με βάση επιχειρήματα. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αναλυτικό και με προτάσεις νόμων. Αυτό που χρειάζεται είναι μία αυτοδύναμη κυβέρνηση που να είναι αξιόπιστη. Την κυβερνητική αξιοπιστία την χτίζουμε. Κανάλια δεν θα έχουμε μαζί μας, μπορεί να έχουμε την συμπάθειά τους όταν διαπιστώσουν ότι έχουμε ρεύμα μαζί μας. Πάντως ο κόσμος μας ακούει και υπάρχει τεράστια προσδοκία. Είναι στο χέρι μας να παρακάμψουμε τα συστημικά μέσα ενημέρωσης". Απαντώντας σε σχετική ερώτηση σημείωσε ακόμη ότι "η αριστερά είναι πρωτίστως πατριωτική. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτή η συζήτηση, υπάρχουν κάποια στερεότυπα εθνομηδενισμού που δεν με εκφράζουν και δεν εκφράζουν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ". Υπογράμμισε δε ότι είναι αντίθετος με την κομματικοποίηση στις διοικήσεις των Πανεπιστημίων όπως και των Νοσοκομείων και επανέλαβε την στήριξή του στο ΑΣΕΠ. Σε ερώτηση για τον Παύλο Πολάκη είπε ότι "το στυλ του είναι διαφορετικό από το δικό μου. Ο Παύλος είναι ένας έντιμος και καλός βουλευτής. Αλλά δεν είναι το μόνο μέλος της ομάδας, είναι υπέρ της αξιοκρατίας και έχει βελτιωθεί πολύ το τελευταίο διάστημα".

Τον κ. Κασσελάκη συνόδευε η Διάνα Βουτυράκου υπεύθυνη για την στελέχωση των think tank του ΣΥΡΙΖΑ η οποία αναφέρθηκε στην σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την κοινωνία και στην ανάγκη να ξεπεραστούν στερεότυπα και ταμπού για την σχέση της Αριστεράς με την υγιή επιχειρηματικότητα. Παρεμβαίνοντας στο ερώτημα για το αν θα αντέξει ο κ. Κασσελάκης σημείωσε: «Το θέμα είναι αν θα αντέξουν οι πολίτες και η κοινωνία. Εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε να είμαστε εκεί».

Αναφέρθηκε στο brain drain λέγοντας: «Οι φορολογικές απαλλαγές δεν είναι το μόνο για να γυρίσουμε πίσω εμείς οι νέοι. Μία πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι Έλληνες έχουν πρόβλημα να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Να γυρίσουμε πίσω για να επιστρέψουμε στα πατρικά μας σπίτια; Όταν διεθνώς έχει ανοίξει η συζήτηση για τετραήμερη ακόμη και για τριήμερη εργασία εμείς κάνουμε το οκτάωρο δωδεκάωρο. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε την εργασιακή επισφάλεια". Ανέφερε ακόμη ότι "θέλουμε ποιοτική δημόσια εκπαίδευση. Ήταν αυτή στο παρελθόν που μας εξασφάλισε την κοινωνική κινητικότητα". Για την ιδιωτική εκπαίδευση σημείωσε: "αν τα φίλτρα εισαγωγής είναι ίδια για ιδιωτικά πανεπιστήμια και για τα δημόσια, τότε γιατί κανείς να επιλέξει τα ιδιωτικά; Εμείς λέμε πρώτα να φτιάξουμε τα στοιχειώδη ενώ βλέπουμε την δημόσια εκπαίδευση να υποβαθμίζεται".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

