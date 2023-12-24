Τη Σύμη θα επισκεφθεί τα Χριστούγεννα ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Ν. Δένδιας, ο οποίος θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία στον ιερό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και στη συνεχεία θα μεταβεί στην πυραυλάκατο «Δανιόλος» στον λιμάνι του νησιού.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Σύμη θα επισκεφθεί επίσης την ιερά μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμίτη και το στρατόπεδο της Διοίκησης Άμυνας Νήσου Σύμης, όπου θα γευματίσει με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας.

Κατά την επιστροφή του ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας θα επισκεφθεί την 112 Πτέρυγα Μάχης στην αεροπορική βάση Ελευσίνας, όπου θα ανταλλάξει ευχές με το προσωπικό της.

Σήμερα, ο κ. Δένδιας άκουσε τα κάλαντα από τη διακλαδική μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων στον προαύλιο χώρο του υπουργείου. Τον πλαισίωναν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο Αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος 'Αγγελος Χουδελούδης και ο Αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

