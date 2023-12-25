Λογαριασμός
Χριστούγεννα στην Σύμη κάνει ο Ν. Δένδιας – Η ανάρτησή του στο Χ

«Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες!» γράφει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

dendias

 «Με τους ακρίτες μας στη Σύμη, στη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σύμης, Τήλου, Χάλκης και Καστελλορίζου Χρυσόστομου Β', στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του νησιού».

Αυτό τονίζει σε σημερινή του ανάρτηση στο «Χ» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες!» καταλήγει ο κ. Δένδιας. 
 

