Στην μεγάλη απώλεια του Βασίλη Καρρά για το ελληνικό τραγούδι, αναφέρονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης με ανακοινώσεις τους. Ο σπουδαίος ερμηνευτής, με τα τραγούδια του οποίου ταυτίστηκαν όλοι οι Έλληνες, άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Κυριακής.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ΣΥΡΙΖΑ για απώλεια Βασίλη Καρρά

«Ο γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής με την χαρακτηριστική χροιά της φωνής του, ο Βασίλης Καρράς δεν είναι πια μαζί μας. Τον αποχαιρετούμε κρατώντας για πάντα στη μνήμη μας τα γλέντια και τις βραδιές χαρμολύπης που περάσαμε με τα τραγούδια του. Το λαϊκό στερέωμα θα τον θυμάται πάντα για την απλότητα του και για τις ερμηνείες του επί σκηνής που αφήσαν εποχή», αναφέρει η Τομεάρχης Πολιτισμού, βουλευτής Χαλκιδικής, Κυριακή Μάλαμα.

Συλλυπητήρια του ΚΚΕ

«Για την απώλεια του Βασίλη Καρρά, ενός σπουδαίου και πηγαίου λαϊκού ερμηνευτή και τραγουδοποιού, που μας συντρόφευε πολλά χρόνια γράφοντας τη δική του ξεχωριστή πορεία στο λαϊκό τραγούδι, το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του και τους οικείους του» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος.

Βελόπουλος για τον θάνατο του Βασίλη Καρρά

«Ένας γνήσιος Βορειοελλαδίτης, φίλος μου προσωπικός επί 30 χρόνια έφυγε από κοντά μας… Βασίλη φίλε μου, θα μας λείψει η ευθύτητα του λόγου σου, η καλοσύνη και η ντομπροσύνη σου! Η φωνή σου μέταλλο, η ψυχή σου ατσάλι, αλλά η καρδιά σου ανθρώπινη και πάντα δίπλα στους φίλους αλλά και σε όσους είχαν ανάγκη…», δήλωσε ο πρόεδρος της "Ελληνικής Λύσης" Κυριάκος Βελόπουλος για τον θάνατο του Βασίλη Καρρά.

Και προσέθεσε ότι «δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτά που προσέφερες στο αγνό λαϊκό τραγούδι φίλε μου! Πάλεψες καιρό, έβγαινες νικητής αλλά ο αγώνας ήταν άνισος. Ίσως γιατί εκεί ψηλά στον ουρανό η φωνή σου θα ακούγεται καλύτερα!».

Νέα Αριστερά

«Ο λαϊκός τραγουδιστής Βασίλης Καρράς ήταν η ιδιαίτερη φωνή που εξέφρασε οριζόντια μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας με τα τραγούδια του. Ταυτίστηκε όσο κανείς άλλος με την απλότητα στις μεγάλες πίστες τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και με την παραγνωρισμένη έννοια της ερωτικής "καψούρας"», αναφέρει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της για τον θάνατο του Βασίλη Καρρά.

Επισημαίνει ότι «ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη κατέκτησε τους Έλληνες παντού στον κόσμο, είτε τραγουδώντας Πυξ Λαξ, είτε Χρήστο Νικολόπουλο, είτε δικά του τραγούδια» και τονίζει ότι «χάρισε στον κόσμο χαρά και αισιοδοξία, ενώ με τον ξεχωριστό του τρόπο μίλησε για τις ιδιωτικές ιστορίες του καθενός». «Ο ελληνικός λαός τον αγάπησε», σημειώνει η Νέα Αριστερά και εκφράζει συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.