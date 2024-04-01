O Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ με αφορμή τις διακοπές του Πάσχα βρέθηκαν στο Μαϊάμι και απόλαυσαν τον ήλιο με την οικογένειά τους πάνω σε ένα γιοτ αξίας πολλών εκατ. δολαρίων.

Η διάσημη σχεδιάστρια μόδας κοινοποίησε στιγμιότυπα στο Instagram με τον πρώην ποδοσφαιριστή και τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους, την 12χρονη Χάρπερ, τον 19χρονο Κρουζ και τον 25χρονο Μπρούκλιν με τη σύζυγο του Νίκολα Πελτζ Μπέκαμ.

Φορώντας ένα σετ αυτιά λαγού και καλοκαιρινά ρούχα πόζαραν χαρούμενοι πάνω στο κατάστρωμα του πολυτελούς γιοτ. Απών ήταν ο δεύτερος γιος του ζευγαριού Romeo ωστόσο στην λεζάντα της ανάρτησής της η Βικτόρια δεν τον ξέχασε.

«Καλό Πάσχα! Σε αγαπάμε και μας λείπεις @romeobeckham! Φιλιά από τους Beckhams και Peltz Beckhams», έγραψε το πρώην μέλος των Spice Girls και δημοσίευσε ένα πλούσιο καρουζέλ εικόνων.

Ο Romeo έσπευσε να μοιραστεί την αγάπη του και στην ενότητα των σχολίων, πρόσθεσε δύο μαύρες καρδιές.

Ο Ντέιβιντ στην δική του ανάρτηση πρόσθεσε και πασχαλινά στιγμιότυπα από το παρελθόν με πρωταγωνιστές τα παιδιά του.

Το πολυτελές γιοτ «Riva 130 Bellissima» το οποίο έχει μήκος περίπου 40 μέτρα και χωράει έως και 10 άτομα σε πέντε σουίτες, φαίνεται να είναι η νέα αγορά του ζευγαριού. Ωστόσο όταν δεν βρίσκονται στην Φλόριντα, συνήθως περνούν το χρόνο τους στο αρχοντικό τους στο Λονδίνο, αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων το οποίο βρίσκεται στην πολυτελή συνοικία Millionaire's Row στο Kensington.

Το ζευγάρι φέρεται να έχει συνολική καθαρή περιουσία $514 εκατ., αναφέρει το Page Six.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

