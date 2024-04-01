Η Elle Macpherson εξηντάρισε… Την αποκαλούσαν το «Σώμα» και συνεχίζει να κρατά επάξια τον τίτλο της. Το διάσημο μοντέλο γεννήθηκε στην Αυστραλία.

«Την πρώτη φορά που έκανα πασαρέλα ήμουν περίπου επτά ετών, με την αδελφή της μητέρας μου, η οποία ήταν μοντέλο. Το μισούσα. Ποτέ δεν ήθελα να γίνω μοντέλο, ήθελα να πάω στη Νομική και ήθελα μια δουλειά που θα ένιωθα ότι ήταν αξιόπιστη και σταθερή και θα είχε ένα σταθερό εισόδημα και θα ήταν κάτι που θα μπορούσα να εξελιχθώ», ανέφερε σε συνέντευξή της στο «Harper's Bazaar».



Ωστόσο, ένα χρόνο πριν ξεκινήσει τη νομική σχολή, όταν ήταν 17 ετών, έγινε κάτι που θα άλλαζε όλη της τη ζωή. Κατέληξε στο Άσπεν του Κολοράντο, όπου την «εντόπισε» ένας εκπρόσωπος του πρακτορείου Click Model Management, ο οποίος της πρότεινε να μετακομίσει στη Νέα Υόρκη. Εκείνη συμφώνησε. Μετά από αυτή την απόφαση, έγινε ένα από τα κορυφαία μοντέλα που «σημάδεψαν» τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Οι γυναίκες που δεν χρειάζονται επώνυμο: Claudia, Naomi, Linda, Cindy. Και επίσης Elle, αλλά στην περίπτωσή της, περισσότερο από το όνομά της, αναγνωρίζεται από το παρατσούκλι της: το «Σώμα».

Αυτά είναι μερικά από τα ορόσημα που «σημάδεψαν» τη ζωή του θρυλικού μοντέλου

«Συνειδητοποίησα από νωρίς ότι ποτέ δεν θα είχα το αδύνατο σώμα της μόδας. Είχα ύψος 1,80 και φαρδείς ώμους από το κολύμπι σε όλη μου τη ζωή», δήλωσε η Macpherson στη «Vogue» το 2019.

Στη συνέντευξή της μίλησε για το ξεκίνημα της καριέρας της, εξηγώντας ότι ήταν δύσκολο για εκείνη να ενταχθεί σε αυτό τον χώρο. Ήταν μια νεαρή γυναίκα με αθλητικό σώμα που απείχε πολύ από την εμφάνιση που κυριαρχούσε στις πασαρέλες της εποχής.

Όλα όμως άλλαξαν χάρη στο «Sports Illustrated». Πρωταγωνίστησε στο εμβληματικό αφιέρωμα του περιοδικού για τα μαγιό έως και πέντε φορές! Για την ακρίβεια, η Αυστραλέζα βρέθηκε στο εξώφυλλο το 1986, το 1987, το 1988, το 1994 και το 2006 «σπάζοντας» ένα ρεκόρ που δεν έχει ξεπεράσει ακόμη κανείς. Μετά τα τρία συνεχόμενα πρωτοσέλιδά της στη δεκαετία του 1980, το περιοδικό «Time» δημοσίευσε το 1989 εκτενές ρεπορτάζ για τη Macpherson, η οποία εμφανίστηκε και στο εξώφυλλό του. Μάλιστα, ήταν το διάσημο αμερικανικό περιοδικό που επινόησε το παρατσούκλι με το οποίο έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο: «The Body» (το «Σώμα»).

Διαβάζοντάς το για πρώτη φορά, η Elle Macpherson είδε την τέλεια ευκαιρία να επενδύσει και να φτιάξει το δικό της brand. Και δεν έχασε χρόνο για να κατοχυρώσει το παρατσούκλι της. «Ήταν μια αστεία ατάκα που λεγόταν και γραφόταν συνεχώς και έτσι το μετέτρεψα σε επιχείρηση», δήλωσε στον δημοσιογράφο Jonathan Ross το 2010.

«Το παρατσούκλι μου δεν με ενόχλησε ποτέ- ούτε καν όταν ξεκίνησε. Το να είμαι το «Σώμα» δεν ήταν περιοριστικό για μένα, επειδή με βοήθησε να βγάλω τα προς το ζην, οπότε... ευχαριστώ!», πρόσθεσε το μοντέλο σε συνέντευξή του στην «EL PAÍS» το 2012.

Η σύντομη καριέρα της ως ηθοποιός

Ενώ η καριέρα της στη μόδα απογειωνόταν, έκανε επίσης και ένα «πέρασμα» από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Και όχι σε οποιονδήποτε ρόλο. Το 1990 εμφανίστηκε (πολύ σύντομα) στην ταινία «Alice» του Γούντι Άλεν, αν και την θυμόμαστε περισσότερο για τον ρόλο της στην ταινία «Sirens» (1994) του John Duigan, όπου εμφανίζεται εντελώς γυμνή. Είχε επίσης ρόλο στην ταινία του Joel Schumacher «Batman and Robin» του 1997.

Αλλά, χωρίς αμφιβολία, ο πιο δημοφιλής της χαρακτήρας ήταν η Janine Lacroix, η συγκάτοικος και φευγαλέα σύντροφος του Joey Tribbiani στην επιτυχημένη σειρά «Τα Φιλαράκια». Στη σειρά, ήταν σύνηθες να εμφανίζονται διάσημοι ηθοποιοί: Ο Bruce Willis, ο Brad Pitt, η Reese Witherspoon, ο Danny DeVito και η Brooke Shields ήταν μερικοί μόνο από τους αστέρες που εμφανίστηκαν στη σειρά. Η MacPherson πρωταγωνίστησε σε πέντε επεισόδια. Και θα μπορούσαν να είναι και περισσότερα. Προφανώς, οι παραγωγοί της έδωσαν την ευκαιρία να συνεχίσει τον ρόλο, αλλά εκείνη ζούσε στο Λονδίνο εκείνη την εποχή και απέρριψε την πρόταση.

Το επιχειρηματικό της όραμα… - Περιουσία που αγγίζει τα 95 εκατ. δολάρια

Σύμφωνα με το CelebrityNetWorth, η περιουσία της Macpherson υπολογίζεται σε 95 εκατ. δολάρια. Σχεδόν από την αρχή της καριέρας της, η Macpherson είχε μεγάλο επιχειρηματικό όραμα. Το 1994, ίδρυσε τη δική της εταιρεία, την Elle Macpherson Inc. και παρήγαγε τη δική της σειρά ημερολογίων και βίντεο γυμναστικής. Έκαναν θραύση: Ποιος δεν θα ήθελε να μάθει πώς το «Σώμα» παραμένει σε φόρμα…

Επίσης, λάνσαρε μια συλλογή εσωρούχων με την ονομασία «Elle Macpherson Intimates», η οποία σημείωσε επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία. Το 2005, λάνσαρε μια σειρά καλλυντικών με την ονομασία «Elle Macpherson The Body», η οποία δεν υπάρχει πλέον.

Εκτός από αυτά τα επιχειρηματικά εγχειρήματα, η Macpherson ήταν επίσης παρουσιάστρια του διαγωνισμού ταλέντων «Britain & Ireland's Next Top Model» (όπου διετέλεσε και εκτελεστική παραγωγός) μεταξύ 2010 και 2013, ενώ, το 2012, παρουσίασε την πρώτη σεζόν του «Fashion Star» στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2014, ήταν επίσης συνιδρύτρια της εταιρείας συμπληρωμάτων διατροφής WelleCo. Ανάμεσα στις επιχειρηματικές της επιτυχίες, υπάρχει και μια αποτυχία: Το Fashion Café, ένα εστιατόριο που άνοιξε το 1995, αλλά έκλεισε πολύ σύντομα.

Τα 20 χρόνια νηφαλιότητας

Τον Σεπτέμβριο του 2023, η Elle Macpherson εξέπληξε τους θαυμαστές της στο Instagram δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με ένα σήμα των Ανώνυμων Αλκοολικών που ανακοίνωνε ότι ήταν νηφάλια για 20 χρόνια.

Πρόσφατα, σε συνέντευξή της το σούπερ μόντελ αποφάσισε να ανοιχτεί για την απόφασή της να κόψει το αλκοόλ. «Σταμάτησα να πίνω το 2003, επειδή ένιωθα ότι δεν μπορούσα να είμαι πλήρως παρούσα στη ζωή μου και έτσι γνώρισα καλύτερα τον εαυτό μου. Αυτή ήταν μια απόφαση για την οποία δεν μετάνιωσα ποτέ».

Ο γιος της ακολουθεί τα βήματά της

Η Macpherson απέκτησε δύο παιδιά με τον Γάλλο Arpad Busson. Λόγω της εργασίας των γονέων τους, τα δύο παιδιά μεγάλωσαν μεταξύ Νέας Υόρκης, Λονδίνου και Μπαχάμες. Και πέρασαν επίσης πολύ χρόνο στα παρασκήνια των επιδείξεων μόδας. Ίσως γι' αυτό ο Cy, ο μικρότερος από τους δύο, ασχολήθηκε με τη μόδα. Μέχρι την ηλικία των 20 ετών, είχε ήδη εμφανιστεί σε διάφορα περιοδικά μόδας (μεταξύ των οποίων το «Glamour», το «Inside» και το περιοδικό «Elle», όπου εμφανίστηκε με τη μητέρα του), είχε κλείσει διαφημιστικές καμπάνιες και είχε υπογράψει συμβόλαιο με πρακτορείο μοντέλων. Ακόμα κι έτσι, και για τους δύο γιους της, το σημαντικό είναι οι σπουδές τους. Και παρόλο που ο Cy απολαμβάνει τη μόδα, η αλήθεια είναι ότι έχει ακολουθήσει και αυτός τα βήματα του πατέρα του: σύμφωνα με το LinkedIn, αυτή τη στιγμή σπουδάζει χρηματοοικονομικά.

Η πρόσφατη εμφάνισή της στην πασαρέλα

Η Elle Macpherson επέστρεψε στην πασαρέλα το 2024, 16 χρόνια μετά την τελευταία της επίδειξη. Πρωταγωνίστησε στο Triumphant x PayPal Runway, το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Μόδας της Μελβούρνης τον περασμένο Μάρτιο. «Είναι τόσο ωραίο να επιστρέφω στην πατρίδα μου και να υποστηρίζω τους Αυστραλούς σχεδιαστές», ανέφερε σε μήνυμά της στο Instagram.

Πηγή: skai.gr

