Ο Woody Allen στη Βενετία: Το #MeToo ήταν καλό για τις γυναίκες, αλλά η κουλτούρα της ακύρωσης μπορεί να είναι ανόητη

Ο Γούντι Άλεν εξέφρασε την υποστήριξή του στο κίνημα #MeToo, προωθώντας τη νέα του ταινία, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι μερικές φορές βρίσκει την κουλτούρα της ακύρωσης «ανόητη».

Η καριέρα του σκηνοθέτη έχει το τελευταίο διάστημα «αμαυρωθεί» από την πρόσφατη επαναφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός ισχυρισμού που διατυπώθηκε εναντίον του το 1993, όταν η υιοθετημένη κόρη του, Ντίλαν Φάροου, δήλωσε ότι την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά σε μια σοφίτα κατά τη διάρκεια της διαμάχης για την κηδεμονία μεταξύ του Άλεν και της θετής μητέρας της Ντίλαν, Μία Φάροου.

Οι ισχυρισμοί διερευνήθηκαν δύο φορές και δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Ο Άλεν υποστήριζε πάντα την αθωότητά του. Ωστόσο, οι επαναδιατυπώσεις των ισχυρισμών από την Ντίλαν και τον αδελφό της Ρόναν Φάροου, οδήγησαν πολλούς να καταδικάσουν τον Άλεν.

Μιλώντας στο «Variety» πριν από την πρεμιέρα της ταινίας του, «Coup de Chance», ο 87χρονος Άλεν δήλωσε ότι παραμένει υπέρμαχος του #MeToo, αλλά με επιφυλάξεις.

