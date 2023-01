Woody Allen: Η Mia Farrow ετοιμάζει αποκαλυπτικό βιβλίο για την... «παραμυθένια» ζωή τους

Το βιβλίο αποκαλύπτει ότι οι ισχυρισμοί της Μία Φάροου για σεξουαλική παρενόχληση από τον Γούντι Άλεν της επτάχρονης υιοθετημένης κόρης τους, Ντίλαν, έχουν τις ρίζες τους στην παιδική σχέση της Φάροου με τον πατέρα της

Οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση του Γούντι Άλεν θα εξεταστούν σε ένα νέο βιβλίο που θα εκδώσει η πρώην σύζυγός του, Μία Φάροου, και τα παιδιά της. Το βιβλίο θα πραγματεύεται πολλές πληροφορίες από την προσωπική τους ζωή. Ο τίτλος του βιβλίου θα είναι «The Farrow of Hollywood: Their Dark Side of Paradise» και λέγεται ότι θα περιλαμβάνει πληροφορίες που δεν έχουν γίνει ποτέ γνωστές για την… «παραμυθένια ζωή» τους.

Σύμφωνα με το «Radar», το βιβλίο αποκαλύπτει ότι οι ισχυρισμοί της Μία Φάροου για σεξουαλική παρενόχληση από τον Γούντι Άλεν της επτάχρονης υιοθετημένης κόρης τους, Ντίλαν, έχουν τις ρίζες τους στην παιδική σχέση της Φάροου με τον πατέρα της, Τζον Φάροου.

A new book about Woody Allen includes claims that Mia Farrow coached their daughter to accuse him of sexual abuse https://t.co/6itGkBSXSI — The New York Times (@nytimes) October 2, 2017

«Ο Τζον ήταν συχνά ένας βίαιος πατέρας για τα παιδιά του, τη σύζυγό του και τους συναδέλφους του στο Χόλιγουντ. Θεωρούνταν ως ο πιο αντιπαθής άνθρωπος στο Χόλιγουντ. Ο Τζον Φάροου ήταν ένας βασανισμένος, τραγικός καλλιτέχνης και πατέρας. Άφησε στα παιδιά του μια κληρονομιά τραυμάτων και πόνου, που η οικογένεια κρατούσε κρυφή. Η Μία Φάροου αποκάλυψε εν αγνοία της τον πόνο της μέσα από τα λόγια και τη συμπεριφορά της στις καταγγελίες της που στόχευαν τον Άλεν».

Το βιβλίο περιλαμβάνει νέα έρευνα, συνεντεύξεις που δεν έχουν αποκαλυφθεί ποτέ, με ηθοποιούς που συνεργάστηκαν με τον Τζον Φάροου και μια πρωτότυπη θεωρία από τη συγγραφέα, βιογράφο και ντοκιμαντερίστρια Μέριλιν Ανν Μος.

“Biological ties don't matter here. Crimes matter. Abuses of power matter”@RonanFarrow on why he won't do a DNA test to potentially separate himself from his father Woody Allen. The director has been accused of sexual abuse by his adoptive daughter Dylan, claims he denies pic.twitter.com/DRXcyPUeJK — BBC HARDtalk (@BBCHARDtalk) November 18, 2019

Πίσω στο 1992, οι αρχές του Κονέκτικατ ακολούθησαν και διερεύνησαν τους ισχυρισμούς της Μία Φάροου ότι ο διάσημος σκηνοθέτης κακοποίησε σεξουαλικά τη θετή του κόρη Ντίλαν.

Τους ισχυρισμούς αυτούς αρνήθηκε με μανία ο Γούντι Άλεν και αποκάλυψε ότι η Μία Φάροου προσπάθησε να δηλητηριάσει την Ντίλαν και τα υπόλοιπα παιδιά της. Ισχυρίζεται, επίσης, ότι η Μία έπεισε την Ντίλαν να πει ψέματα και να κάνει τις δηλώσεις.

In 1992, Woody Allen’s Husbands And Wives was his most successful film in years because TriStar capitalised on the controversy around Mia Farrow. Now it looks like ‘Apropos Of Nothing’, Allen’s new book, will do the same, as @ronanfarrow has whipped up interest and controversy. pic.twitter.com/cT9F4xkp3J — Woody Allen Pages (@WoodyAllenPages) March 4, 2020

