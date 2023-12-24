Σχεδόν 300 χιλιόμετρα μακριά από το πολύβουο Λονδίνο και 219 χιλιόμετρα μακριά ακόμα και από την πρωτεύουσα της Ουαλίας, το Κάρντιφ, η πόλη Ρέξαμ θεωρείται εδώ και δεκαετίες ένα ακόμα αουτσάιντερ της βρετανικής υπαίθρου.

Σπίτια παραμελημένα και άνθρωποι κάπως καταθλιπτικοί, ταιριάζουν άψογα με τον μουντό καιρό που κυρίως επικρατεί στα βόρεια της χώρας. Όμως κάτι σε παρασύρει, σε αυτή την μικρή πόλη των 135.000 κατοίκων. Κάποια από τα κτήριά της διατηρούνται από τον 16ο αιώνα ενώ τα παλαιότερα σημάδια αίγλης και άνθησης της πόλης είναι εμφανή σε κάποιες από τις γωνιές της.

Η ιστορία της παρακμής της όμως είναι σχεδόν ίδια με όλες τις βρετανικές πόλεις που βασίζονταν στην εξόρυξη άνθρακα. Σπουδαία άνθηση και μεγάλη αγορά εργασίας για ανθρακωρύχους μέχρι την δεκαετία του ’70 και του ’80, όταν τα περισσότερα ανθρακωρυχεία της χώρας έκλεισαν οριστικά.

Ένα σκοτεινό παρελθόν

Από το 1990 και μετά η καθοδική πορεία φαινόταν μονόδρομος και για την Ρέξαμ. Οι επιχειρήσεις έκλειναν και ο κόσμος προσπαθούσε να βρει την τύχη του σε άλλες μεγαλύτερες πόλεις. Θα μπορούσε αυτό να αλλάξει και μάλιστα εξαιτίας μιας ποδοσφαιρικής ομάδας;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: ΝΑΙ! Πρόκειται για την ποδοσφαιρική ομάδα της πόλης, Wrexham AFC. Η ιστορία της μεγάλη, καθώς πρόκειται για την παλαιότερη ποδοσφαιρική ομάδα της Ουαλίας και για την τρίτη παγκοσμίως, με έτος ίδρυσης το 1864.

Το μεγαλύτερο επίπεδο που έχει παίξει η ομάδα είναι η δεύτερη κατηγορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Δυστυχώς, από τη δεκαετία του 2000 και μετά, τα σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα της ομάδας άρχισαν να αποτυπώνονται στις εμφανίσεις της. Σταδιακά άρχισε να πέφτει κατηγορίες, καταλήγοντας το 2008 στην πέμπτη και στο ημιεπαγγελματικό πια ποδόσφαιρο.

Χόλιγουντ – Ρέξαμ σημειώσατε Χ

Η αλλαγή άρχισε να γίνεται – παραδόξως – στη ζοφερή περίοδο του κορωνοϊού. Τον Νοέμβριο του 2020 ένας αναπάντεχος Χολιγουντιανός αέρας αποφάσισε να κατακτήσει για τα καλά την Ρέξαμ. Ο Καναδός ηθοποιός Ράιαν Ρέινολντς και ο Αμερικανός ηθοποιός Ρομπ ΜακΕλένι αποφάσισαν να αγοράσουν από κοινού την ποδοσφαιρική ομάδα, κάνοντας ό,τι μπορούν ώστε να την ανεβάσουν κατηγορία και σαφώς να επωφεληθούν με κέρδη στο άκρως κοστοβόρο αρχικά εγχείρημα.

Οι αντιδράσεις και οι επιφυλάξεις για την «καναδοαμερικανική» ιδιοκτησία από τους φίλους της Ρέξαμ, πολλές. Όμως, οι δύο ηθοποιοί δεν άργησαν να τους κερδίζουν. Γνωρίζοντας καλά πώς γίνεται ένα σωστό σόου και παραγωγές άγγιξαν την Ρέξαμ σε ένα βαθύτερο επίπεδο από εκείνο της ομάδας.

Ένα ντοκιμαντέρ, με δύο σεζόν πια, υπάρχει στην πλατφόρμα της Disney και δείχνει την άρρηκτη σύνδεση ομάδας και ανθρώπων στην καθημερινότητα της ουαλικής πόλης. Τη σεζόν 2022 – 2023 το σημαντικότερο βήμα έγινε. Μετά από 15 χρόνια «κολλημένη» στην 5η κατηγορία του ημιεπαγγελματικού ποδοσφαίρου η άνοδος της ομάδας στην 4η κατηγορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου ήρθε ως «από μηχανής θεός».

Έκρηξη στην αγορά ακινήτων

Η εμπιστοσύνη αποκαταστάθηκε. Οι υποσχέσεις των χολιγουντιανών σταρ να αλλάξουν όχι μόνο την ομάδα αλλά και την δυναμική της πόλης έχουν δρομολογηθεί. Απόδειξη τα τελευταία στοιχεία της μεγαλύτερης ιστοσελίδας ακινήτων Rightmove. Σύμφωνα με αυτή, η Ρέξαμ βρίσκεται πια πρώτη στη λίστα των 10 πιο ενεργών αγορών ενοικίασης. Συγκεκριμένα, ο μέσος αριθμός αιτήσεων ανά διαθέσιμο ακίνητο για το 2023 έφτασε τις 56 από 8 που ήταν μόλις πριν τέσσερα χρόνια, δηλαδή το 2019. Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση επταπλασιάστηκε, ενώ στη λίστα ακολουθεί ο δήμος Redbridge του Λονδίνου με 49 αιτήσεις σε σύγκριση με 11 το 2019.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτή η άνοδος οφείλεται στους Ρέινολντς και ΜακΕλένι, καθώς πολλοί εργαζόμενοι μεγάλων εργοστασίων όπως η Kellogg’s βρίσκουν πια και άλλα ενδιαφέροντα στην περιοχή.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων έχουν παρατηρήσει αυξημένη ζήτηση ακόμη και από ξένους φοιτητές που θέλουν να έρθουν στο τοπικό πανεπιστήμιο. Αυξημένη επισκεψιμότητα όμως παρατηρείται και από τουρίστες. Οι Αμερικανοί ταξιδιώτες είναι κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι εξαιτίας του ντοκιμαντέρ αρχίζουν να έλκονται από την ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Χαρακτηριστικό, ότι σύμφωνα με στοιχεία από τον οίκο STEAM, το 2022 υπήρξε 51% αύξηση των τουριστικών εσόδων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα 1,9 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφτηκαν την πόλη έστω και για μια ημέρα και 430.000 για μεγαλύτερο διάστημα.

Υπέκυψε η βρετανική κυβέρνηση στις πιέσεις;

Σημαντικό να αναφερθεί ότι η ουαλική πόλη της Ρέξαμ συμπεριλήφθηκε και στον πρόσφατο Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό του Τζέρεμι Χαντ. Σύμφωνα με αυτόν και στο πλαίσιο του σχεδίου «Levelling Up» σε πόλεις έξω από το Λονδίνο, το δημοτικό συμβούλιο της Ρέξαμ θα πάρει απευθείας χρηματοδότηση από τη βρετανική κυβέρνηση 20 εκατομμυρίων λιρών σε βάθος 10ετίας.

Η απόφαση αυτή φαίνεται σαν μια μικρή υποχώρηση από πλευράς βρετανικής κυβέρνησης. Λίγους μήνες νωρίτερα και παρά τις πιέσεις της διοίκησης της ομάδας, η κυβέρνηση είχε απορρίψει τα αιτήματα χρηματοδότησης για την ανακατασκευή του γηπέδου «Racecourse».

Ο σύμβουλος της διοίκησης της ποδοσφαιρικής ομάδας της Ρέξαμ, Σον Χάρβεϊ, συνέστησε στους συνιδιοκτήτες να σκεφτούν άλλη λύση για χρηματοδότηση. Χλευαστικά και διασκεδάζοντας την κατάσταση ο Ρέινολντς δήλωσε: «Θα πουλήσω ένα από τα παιδιά μου, έχω τέσσερα άλλωστε». Όπως και να 'χει, η πορεία της πόλης μοιάζει να καθορίζεται από την πορεία της ομάδας. Αυτή τη στιγμή πάντως δείχνει ασταμάτητη.

Πηγή: DW - Ζωή Κατζαγιαννάκη, Λονδίνο

