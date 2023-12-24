Ενα χιουμοριστικό «εορταστικό» βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok ανέβασε ο Σάκης Ρουβάς , στο οποίο τυλίγει τον εαυτό του σαν χριστουγεννιάτικο δώρο .

Στο βίντεο με μουσική υπόκρουση όλο νόημα (All I want for Christmas is you), ο αγαπημένος τραγουδιστής στρώνει στο πάτωμα – μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο - ένα μεγάλο, κόκκινο χαρτί περιτυλίγματος, ξαπλώνει πάνω του και ρολάρει, τυλίγοντας τον εαυτό του ως δώρο για τη Κάτια Ζυγούλη.

Το βίντεο μετρά πάνω από 900.000 προβολές με τα σχόλια, τα like και τις... παραγγελίες από τις θαυμάστριες του Σάκη να πέφτουν βροχή!

