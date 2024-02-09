Για το τελευταίο του εξώφυλλο ως αρχισυντάκτης της βρετανικής Vogue, ο Έντουαρντ Ένινφουλ (Edward Enninful) πραγματοποίησε μία εμβληματική φωτογράφιση με 40 αγαπημένες διάσημες γυναίκες, μεταξύ των οποίων οι Τζέιν Φόντα (Jane Fonda), Σερένα Ουίλιαμς (Serena Williams), Λίντα Εβαντζελίστα (Linda Evangelista), Ναόμι Κάμπελ (Naomi Campbell), Σίντι Κρόφορντ (Cindy Crawford), Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus), Ντούα Λίπα (Dua Lipa), Όπρα Γουίνφρι (Oprah Winfrey) και Βικτόρια Μπέκαμ (Victoria Beckham).

«Το τέλος μιας εποχής» υπογράμμισε η βρετανική Vogue στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram. «Μετά από 6,5 χρόνια και 153 εξώφυλλα αστέρων, ανάμεσά τους, και οι 40 θρυλικές γυναίκες που φωτογραφήθηκαν μαζί στη Νέα Υόρκη για το τεύχος Μαρτίου».

Όλες οι σταρ οι οποίες έχουν φωτογραφηθεί στο παρελθόν για το εξώφυλλο της Vogue, συγκεντρώθηκαν σε ένα στούντιο του Μανχάταν τον Δεκέμβριο, από το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη, το Μιλάνο και το Λος Άντζελες και φωτογραφήθηκαν στο φακό του διάσημου Steven Meisel, επιλέγοντας ρούχα σε λευκό και μαύρο.

«Ήταν μια εξαιρετική διαδρομή και απόλυτη τιμή για εμένα», ανέφερε στο τελευταίο του άρθρο ο Ένινφουλ. «Καθώς μπαίνω στο νέο μου ρόλο, ως παγκόσμιος δημιουργικός και πολιτιστικός σύμβουλος του Conde Nast για τη Vogue, είμαι αποφασισμένος να συνεχίσω να υπερασπίζομαι την απίστευτη σειρά φωνών στη μόδα και τα μέσα ενημέρωσης και να διασφαλίσω ότι θα διατηρήσουμε την ενεργειακή έκρηξη των τελευταίων ετών. Το λέμε πάντα, γιατί πρέπει πάντα να λέγεται: υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν. Όσο για τα δικά μου επόμενα βήματα;...το βλέμμα μου είναι ήδη στραμμένο στο μέλλον. Αγάπησα την εποχή που πέρασα εδώ και είμαι περήφανος που έγινε σημαντική δουλειά. Αλλά παραμένω ενθουσιασμένος για αυτά που έρχονται», συμπλήρωσε.

