Η Pink αποκάλυψε τον τραυματισμό του συζύγου της, Carey Hart, που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος στο motocross.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, 44 ετών, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας με την οικογένειά της και εμφανίστηκε στην εκπομπή «Kyle & Jackie O» για να μιλήσει για την επερχόμενη περιοδεία της στη χώρα.

Ωστόσο, στο τέλος της συνέντευξης, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι ο σύζυγός της τραυματίστηκε σοβαρά στο μόριο του μετά από ατύχημα στο motocross. Πέρυσι αποκαλύφθηκε ότι η Pink έκανε συμβουλευτική γάμου με τον σύζυγό της.

Η Pink έκανε την ειλικρινή δήλωση στους θαυμαστές της καθώς ξεκινούσε το βρετανικό σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας της «Summer Carnival World Tour». Η τραγουδίστρια δήλωσε στο κατάμεστο στάδιο του Πανεπιστημίου του Μπόλτον ότι η ίδια και ο σύζυγός της, με τον οποίο είναι παντρεμένη εδώ και 17 χρόνια, έχουν κάνει συμβουλευτική.

Είπε στους θαυμαστές της: «Αυτό διδάσκουν στις συμβουλές γάμου: Μεταμέλεια, λύπη, λύση». Χαμογελώντας, πρόσθεσε: «Θα το ξεκινήσω αυτό αύριο».

Οι δύο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2001 στους αγώνες X Games στη Φιλαδέλφεια και άρχισαν να βγαίνουν, αλλά χώρισαν για λίγο το 2003. Το ζευγάρι τα βρήκε ξανά και το 2005 η τραγουδίστρια ζήτησε… το χέρι του σε γάμο, ενώ συμμετείχε σε αγώνα motocross στο Mammoth Lakes της Καλιφόρνια. Παντρεύτηκαν στην Κόστα Ρίκα το 2006, αλλά χώρισαν το 2008.

Ο χωρισμός τους αναφέρθηκε σε πολλά κομμάτια από το άλμπουμ της «Funhouse», που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, αλλά το ζευγάρι διατηρούσε καλές σχέσεις και παρακολούθησε συμβουλευτική γάμου με την ελπίδα να αναζωογονηθεί η σχέση τους. Το 2021, η Pink μίλησε για το πώς η συμβουλευτική γάμου ήταν απαραίτητη για τη διάσωση της σχέσης τους.

«Ο γάμος είναι απαίσιος, υπέροχος, παρηγοριά και οργή», έγραψε στη λεζάντα μιας φωτογραφίας που την απεικονίζει να αγκαλιάζει τον Carey. «Είναι να αγαπάς ένα άλλο πλάσμα, ενώ προσπαθείς να αγαπήσεις τον εαυτό σου.

Η θεραπεία δεν είναι για αδύναμους ανθρώπους ή χίπηδες ή φιλελεύθερους. Είναι για δραπέτες που θέλουν μια οικογένεια. Είναι ένα μάθημα για το πώς να κάθεσαι και να ακούς. Πώς να αγαπάς τον εαυτό σου, ώστε να μπορεί και ο άλλος να το κάνει. Σ' αγαπώ μωρό μου. Είμαι ευγνώμων που φτάσαμε σε αυτή τη φωτογραφία», κατέληξε.

Τα ξαναβρήκαν το 2010 και το ζευγάρι φαίνεται ότι από τότε συνεχίζει δυναμικά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.