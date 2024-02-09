Leonardo DiCaprio: Καλεί την Αυστραλία να σώσει τον παπαγάλο «swift»

Ο παγκόσμιος σούπερ σταρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο ζήτησε να σταματήσει η υλοτομία αυτοφυών δέντρων στα δάση της Αυστραλίας, για να προστατευθεί ο βιότοπος του απειλούμενου με εξαφάνιση παπαγάλου «swift».

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ είπε στους 62 εκατ. ακολούθους του στο Instagram ότι η καταστροφή του ενδιαιτήματος αναπαραγωγής του παπαγάλου στην Τασμανία συνεχίζεται, παρά το γεγονός ότι οι ειδικοί εκτιμούν ότι μόλις 750 παπαγάλοι «swift» παραμένουν στη φύση.

«Η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι θα αποτρέψει νέες εξαφανίσεις. Οι οικολόγοι συνεχίζουν να τους ενθαρρύνουν να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για μηδενική εξαφάνιση», έγραψε ο Ντι Κάπριο.

Leonardo DiCaprio calls on Australia to save critically endangered swift parrot https://t.co/ZVUWnHuAhx — The Guardian (@guardian) February 9, 2024

Ο γρήγορος παπαγάλος «swift» είναι ένα μεταναστευτικό είδος που περνάει τους χειμώνες στη Βικτώρια και τη Νέα Νότια Ουαλία και τα καλοκαίρια φωλιάζει σε δάση διάσπαρτα στη νησιωτική πολιτεία της Τασμανίας, ανάλογα με το πού ανθίζουν οι κύριες πηγές τροφής του.

Τα πτηνά αυτά έχουν κατά μέσο όρο μήκος 20 εκατοστά και βάρος μόλις 45 γραμμάρια.

Ένας οδηγός που δημοσίευσε η CSIRO το 2021 εκτιμούσε ότι ο πληθυσμός είχε μειωθεί σε περίπου 750, από 2.000 που ήταν πριν από μια δεκαετία. Μελέτες αναφέρουν ότι θα μπορούσε να εξαφανιστεί σε 10 χρόνια, αν δεν λαμβάνονταν μέτρα για τη βελτίωση της προστασίας του.

Στην ανάρτησή του ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη δικαστική νίκη της περασμένης εβδομάδας για το Ίδρυμα Bob Brown, το οποίο εξασφάλισε προσωρινή απαγόρευση της υλοτομίας σε μια δασική περιοχή νότια του Χόμπαρτ.

Πηγή: skai.gr

