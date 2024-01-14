H συλλογή έργων τέχνης, αναμνηστικών και προσωπικών αντικειμένων του Σερ Έλτον Τζον από την πρώην κατοικία του στην Ατλάντα θα πωληθεί σε δημοπρασία του οίκου Christie’s και η είδηση έχει γεμίσει με ανυπομονησία του συλλέκτες φανς του θρυλικού καλλιτέχνη.

Στη δημοπρασία - η οποία θα διεξαχθεί στις 21 Φεβρουαρίου με φυσική παρουσία - θα πωληθούν ρούχα και αξεσουάρ που φορούσε κάποτε ο Έλτον Τζον στις περιοδείες, όπως ένα ζευγάρι ασημένιες δερμάτινες μπότες με τακούνι πλατφόρμα, γυαλιά ηλίου και πανάκριβα ρολόγια.

Music icon Elton John has put a variety of personal items up for auction at Christie's in New York, including monogrammed silver leather platform boots, a grand piano and a triptych by street artist Banksy.

Πουκάμισα, τραπεζομάντηλα και διακοσμητικά Versace, αντίκες, τεχνουργήματα από τα ταξιδια του και συλλογή γυάλινων αντικειμένων και ένα πιάνο του Έλτον Τζον περιλαμβάνονται στα αντικείμενα που θα βγουν στο σφυρί, δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

Elton John’s collection of photography, disco-era costumes, glasses and a valuable Banksy are among 900 objects going up for sale at Christie’s on Feb. 10. David Furnish, his husband, talks about the couple’s decision to downsize. https://t.co/kgY8C9bcHr — New York Times Arts (@nytimesarts) January 11, 2024

Οι προσφορές on line θα υποβάλλονται απο τις 9 Φεβρουαρίου.

Δείτε εδω όλα τα αντικείμενα που βγαίνουν σε δημοπρασία

Η έπαυλη - μουσείο στην Ατλάντα

Ο Έλτον Τζον επέλεξε για πρώτη φορά να εγκατασταθεί στην Ατλάντα το 1990, κατά τη διάρκεια της απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Στην πρωτεύουσα της Τζόρτζια προώθησε την αγάπη του για τη φωτογραφία, εν μέρει χάρη στην τοπική γκαλερίστα, Τζέιν Τζάκσον.

Η έπαυλη στην Ατλάντα ήταν απόδειξη του εκλεκτικού γούστου του τραγουδιστή-τραγουδοποιού. Διακόσμησε τους τοίχους με φωτογραφίες καλλιτεχνών, όπως ο Άντι Γουόρχολ και ο Ίρβινγκ Πεν, πορτρέτο του Τζούλιαν Σνέιμπελ και έργα του Ντάμιεν Χιρστ.

Τρίπτυχο του Banksy που απεικονίζει άνδρα να πετά λουλούδια που πουλήθηκε στον Βρετανό μουσικό από τον καλλιτέχνη της street art, πίνακες διάσημων ζωγράφων, όπως ο Κιθ Χάρινγκ και ο Σολ Λιούιτ, φωτογραφίες των Χέλμουτ Νιούτον και Ρόμπερτ Μάπλθορπ περιλαμβάνονται στη «Συλλογή του Σερ Έλτον Τζον» (The Collection of Sir Elton John).

«Η συλλογή αντανακλά την ευαισθησία ενός μοναδικού καλλιτέχνη, το έργο και το όραμα του οποίου θαυμάζονται σε όλο τον κόσμο» αναφέρει ο οίκος Christie's.

