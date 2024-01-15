Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024

Κριός

Θα διαπιστώσετε σήμερα ότι μια νίκη δεν αφήνει πάντοτε την γλυκιά γεύση της επιτυχίας, ειδικά εάν προηγήθηκε μια πάλη. Πάντα υπάρχουν και απώλειες που δεν είχατε υπολογίσει… Κάποιο άτομο θα χρειαστεί την στήριξη σας κατά την διάρκεια της μέρας. Ο συμπονετικός σας χαρακτήρας και η ψύχραιμη ματιά σας θα το ανακουφίσει σε σημαντικό βαθμό.

Ταύρος

Εμπνεύσεις της στιγμής μπορεί να αποβούν εξαιρετικά αποτελεσματικές στην ανάδειξη της δουλειάς σας και να θεμελιώσουν μια επιτυχία με εξαιρετική μελλοντική πορεία. Σε συναισθηματικό επίπεδο δεν θα πρέπει να συμβιβαστείτε με τίποτε λιγότερο από αυτό που σας γεμίζει και σας κάνει ευτυχισμένους. Εάν το βρήκατε, κρατήστε το πάση θυσία, εάν όχι, κάπου εκεί γύρω πρέπει να είναι και να σας περιμένει…

Δίδυμοι

Πάντοτε υπάρχει κάποιος λόγος που συμβαίνουν κάποια πράγματα. Ίσως να ήρθε η κατάλληλη χρονική στιγμή να απαγκιστρωθείτε από μια σχέση χωρίς αγάπη ή από μια δουλειά χωρίς μέλλον. Επικεντρώστε την προσοχή σας στους στόχους σας και μην επιτρέπετε να σας βγάλουν από τα πλάνα σας. Μόνο έτσι μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όσα οραματίζεστε.

Καρκίνος

Είναι μια μέρα γεμάτη προκλήσεις για σας! Αισθάνεστε κάποια ανασφάλεια, γιατί δεν ξέρετε προς ποια κατεύθυνση να κινηθείτε, προσπαθήσετε όμως σαν είστε ειλικρινείς στην επικοινωνία σας. Ίσως να συνειδητοποιήσετε το πόσες ευκαιρίες χάσατε τον τελευταίο καιρό από έλλειψη δράσης ή από λανθασμένους χειρισμούς και θα τα βάψετε μαύρα σήμερα. Ότι έγινε, έγινε. Κοιτάξτε μπροστά.

Λέων

Υπάρχει μια ένταση στην οικογένεια που μπορεί να οφείλεται σε διάσταση απόψεων σε θέματα καθημερινής διαχείρισης. Μην εξάπτεστε και προσπαθήστε με συναινετικό τρόπο να βρείτε λύσεις. Θα πρέπει να πάρετε τα ηνία και να βγείτε μπροστά. Κάποιες υποθέσεις πρέπει να κλείσουν, κάτι που, αν το καταφέρετε, θα σας τονώσει σημαντικά και θα σας απαλλάξει από ένα φορτίο.

Παρθένος

Ανυπομονησία σας πιάνει... Σας προβληματίζει το γεγονός ότι, ενώ κάνατε ότι έπρεπε, τα πράγματα δεν λένε να αλλάξουν πορεία. Μήπως περιμένατε πάρα πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα; Η ευστροφία και η γρήγορη αντίδραση σας θα είναι αυτή που θα σας σώσει σήμερα από δύσκολες καταστάσεις. Μην αναλαμβάνετε ρίσκα και ακολουθήστε την διπλωματική οδό…

Ζυγός

Το Σύμπαν διάκειται θετικά απέναντι σας και εσείς αισθάνεστε την χαρά της ζωής σε όλο της το μεγαλείο. Απολαύστε αυτή την σπάνια ανέφελη μέρα όσο καλύτερα μπορείτε. Κάποιες αλλαγές και αναπροσαρμογές θα πρέπει να κάνετε στα αισθηματικά σας, καθώς τα παλιά και δοκιμασμένα μοντέλα δεν είναι πια ικανά να αποδώσουν τα αναμενόμενα.

Σκορπιός

Υπάρχει διάχυτος ενθουσιασμός για ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα ή μια νέα ευκαιρία καριέρας που προκύπτει. Χαρείτε τα νέα, οργανώστε όμως εγκαίρως και σε ρεαλιστική βάση τα επόμενα βήματα σας. Κάποιο άτομο από το στενό σας περιβάλλον δεν φημίζεται για την εντιμότητα του και το ξέρετε. Είναι καιρός να το απομακρύνετε για να μπορέσετε να ηρεμήσετε…

Τοξότης

Η μέρα σας θα έχει αρκετές ανατροπές και τα αντίστοιχα σκαμπανεβάσματα διάθεσης. Φροντίστε να βρείτε κάποιες στιγμές μέσα στην μέρα, να αποστασιοποιηθείτε από τα προβλήματα και να δείτε καθαρά μπροστά σας. Οι αδέσμευτοι αισθάνεστε έντονα την ανάγκη για μια πραγματική αγάπη στην προσωπική σας ζωή, δεν είναι σίγουρο όμως ότι στην πραγματικότητα είστε έτοιμοι να προχωρήσετε σε μια σοβαρή ερωτική σχέση. Ξεκαθαρίστε πρώτα το τι θέλετε και κινηθείτε μετά…

Αιγόκερως

Αντλείτε χαρά και καλή διάθεση αναλογιζόμενοι το παρελθόν, γνωρίζετε όμως ότι οι ευκαιρίες για μια νέα ζωή βρίσκονται μπροστά σας. Η μέρα προσφέρει αρκετές ευκαιρίες, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ο έρωτας μπορεί να μπει σήμερα στην ζωή σας, από την δικά σας συμπεριφορά όμως θα εξαρτηθεί εάν θα μείνει ή εάν θα ανοίξει την πόρτα για να αποδράσει την ίδια κιόλας μέρα.

Υδροχόος

Στον συναισθηματικό τομέα θα δώσει έμφαση η μέρα! Οι έχοντες σχέση έχουν μια μοναδική ευκαιρία να ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα και να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς την εμβάθυνση της σχέσης. Οι ελεύθεροι έχουν μεγάλες πιθανότητες να κάνουν μια γνωριμία ερωτικής φύσης.

Ιχθείς

Υπάρχει η υποψία μιας νέας αρχής στον αέρα σήμερα. Μπορεί να είναι μια νέα συνεργασία, μια αλλαγή καριέρας που πλησιάζει ή ακόμη και μια σημαντική αλλαγή στην προσωπική σας ζωή, όπως μια νέα σχέση ή ένας γάμος. Διατηρήστε τις ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, φροντίζοντας παράλληλα για την καλή φυσική σας κατάσταση και την υγεία σας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.