Διαβάστε ποια ζώδια είναι πιο συμβατά – Ζευγάρια με υψηλές προδιαγραφές…

Είναι συμβατά τα ζώδια σας; Μπορεί να έχεις αναρωτηθεί γιατί ο έρωτάς σου για ένα ζώδιο να λειτουργεί και να μην λειτουργεί με ένα άλλο. Το μεγαλύτερο λάθος που γίνεται είναι να εστιάσουμε στο ζώδιο του ήλιου (αυτό που όλοι λέμε ζώδιο μας).

Ωστόσο, στην αστρολογία υπάρχουν 3 πλανήτες που πρέπει να δούμε προσεκτικά στον δικό μας γενέθλιο χάρτη και στον γενέθλιο χάρτη του συντρόφου μας για να καταλάβουμε πώς θα πάει αυτή η αγάπη.

Η Σελήνη, που μας μιλάει για συναισθήματα Η Αφροδίτη, ο πλανήτης που μας μιλάει για ευχαρίστηση και αγάπη Ο Άρης, ο πλανήτης που μας μιλά για τον Έρωτα και την έλξη Εάν αυτοί οι πλανήτες ταιριάζουν, η σχέση θα είναι αρμονική. Από την άλλη, αν τα ζώδια βρίσκονται σε αντίθεση, η σχέση θα είναι σε ένταση.

Συμβατότητα ανά στοιχείο

Ζώδια που ανήκουν στο ίδιο στοιχείο σχετίζονται και δημιουργούν καλή συνενοχή στο ζευγάρι: Φωτιά (Κριός, Λέων, Τοξότης), Γη (Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερως), Αέρας (Δίδυμοι, Ζυγός, Υδροχόος), Νερό (Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύες). Τα ζώδια που ανήκουν στο αντίθετο στοιχείο έχουν διαφορές αλλά διεγείρονται από μια μεγάλη αμοιβαία έλξη: Φωτιά – Αέρας, Γη – Νερό.

Ας δούμε μαζί μερικά από τα ζευγάρια των ζωδίων που λειτουργούν καλύτερα:

Αιγόκερως και Ιχθύς

Η ιστορία αγάπης όπου ο κεντρικός χαρακτήρας (Ιχθύς) ερωτεύεται παράφορα το άφταστο μυστηριώδες* άλλο μισό του (Αιγόκερως). Η ευαίσθητη και ρομαντική ψυχή των Ιχθύων καταφέρνει να γκρεμίσει όλα τα εμπόδια που έχει στήσει ο Αιγόκερως στην είσοδο της καρδιάς του. Ως αμοιβαίες άγκυρες, οι Ιχθύες βρίσκουν ασφάλεια και ο Αιγόκερως κάποιον που μπορεί να τον καταλάβει βαθιά. Ξέρουν πώς να προσφέρουν ο ένας στον άλλον μια ισχυρή αίσθηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Μια έκρηξη ρομαντισμού.

Υδροχόος και Λέων

Μια φλόγα που πάντα καίει και ζεσταίνει κάθε περιβάλλον. Τίποτα και κανείς δεν σβήνει το πάθος που νιώθουν αυτά τα δύο ζώδια. Δεν κρύβουν τις διαφορές τους, αλλά ξέρουν ακριβώς ότι είναι η μια μέρα και η άλλη η νύχτα. Ο Λέων νιώθει μοναδικός και ξεχωριστός, ο Υδροχόος αποδέχεται και έχει επίγνωση της διαφορετικότητας του καθενός. Ο Υδροχόος θα είναι ο εκπρόσωπος στη συνεργασία και ο Λέων η ασφάλεια που θα βοηθήσει τον Υδροχόο να πιστέψει στον εαυτό του. Ό,τι κι αν γίνει, ξέρουν ότι μπορούν να βασίζονται ο ένας στην υποστήριξη του άλλου.

Κριός και Ζυγός

Δύο συνεργοί που θα έκαναν τα πάντα ο ένας για τον άλλον ώστε να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Bonnie & Clyde ήταν Κριός και Ζυγός. Ο κόμπος που κρατά αυτό το ζευγάρι σφιχτά μαζί είναι η ικανότητά του να αλληλοσυμπληρώνονται – από τη μια πλευρά ο παρορμητικός και ατομικιστής Κριός, από την άλλη ο διπλωματικός και συνεργάσιμος Ζυγός, μαζί καταφέρνουν να βγάλουν το καλύτερο ο ένας από τον άλλον. Παρά τις διαφορές που μπορεί να έχουν (είναι αντίθετοι τελικά), είναι ένα ζευγάρι που προορίζεται να είναι μαζί.

Ταύρος και Παρθένος

Το ζευγάρι με υψηλές προδιαγραφές που καταφέρνει να εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον μόνο 100%! Λίγη αγάπη ντεμοντέ που δεν φαίνεται να υπάρχει πια. Και οι δύο θέλουν να απολαμβάνουν πλήρως την καθημερινότητα με τον σύντροφό τους. Ο Ταύρος και ο Παρθένος, ένα ζευγάρι που μοιράζονται ιδανικά και σχέδια, λατρεύουν να προσεγγίζουν κάθε απόφαση χέρι-χέρι. Είναι σημαντικό και για τους δύο τα πράγματα να διαρκέσουν στο χρόνο (όχι τυχαία, μιλάμε για δύο ζώδια της γης). Τόσο ο Ταύρος όσο και η Παρθένος είναι λογικοί και δίνουν σημασία στις λεπτομέρειες. Θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να κάνουν τα πράγματα να λειτουργήσουν.

Δίδυμοι και Τοξότες

Είναι ένα ζευγάρι αντίθετων, αλλά έχουν περισσότερα κοινά από όσα φαντάζεσαι! Και οι δύο θα μετακινούνταν σε όλο τον κόσμο για να είναι μαζί. Ούτε στον Δίδυμο ούτε στον Τοξότη αρέσει η καθημερινότητα. προσπαθούν να απολαύσουν την κάθε στιγμή στο έπακρο με ανάλαφρη καρδιά. Δεν τους πειράζει η σταθερότητα, αλλά να έχουν στο πλευρό τους έναν άνθρωπο που λατρεύει να μοιράζεται σκέψεις, περιπέτειες και ταξίδια (με λίγα λόγια, κάποιον να διασκεδάζει).

Καρκίνος και Σκορπιός

Θέματα καρδιάς … γεννημένα από μια φιλία που μυρίζει αγάπη. Η άνεση και η κατανόηση που έχουν μεταξύ τους αυτά τα δύο ζώδια είναι ασύγκριτη. Μπορούν να μεταφέρουν οποιοδήποτε μήνυμα ο ένας στον άλλο. Τους αρέσει να δείχνουν ο ένας στον άλλο την αγάπη που νιώθουν, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στις πράξεις και τις χειρονομίες. Και οι δύο είναι ευαίσθητοι και συμπονετικοί, ο ώμος του άλλου σε κάθε στιγμή της ζωής. Δύο αδελφές ψυχές που είναι προορισμένες να συναντηθούν στη ζωή και δεν μπορούν να απομακρυνθούν η μία από την άλλη. Τα μάτια τους αστράφτουν από αγάπη.

