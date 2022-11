Ο Τζιμ Κάρεϊ σαρκάζει τη Μόσχα που του απαγόρευσε την είσοδο στη Ρωσία: «Θα έχουμε πάντα το Παρίσι»

Την απόφαση της Μόσχας να του απαγορεύσει την είσοδο στη Ρωσία σάρκασε στο Twitter o Καναδός ηθοποιός Τζιμ Κάρεϊ.

Η Ρωσία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα απαγορεύσει την είσοδο στο έδαφός της σε 100 γνωστούς Καναδούς, συμπεριλαμβανομένου του 60χρονου ηθοποιού, ως απάντηση στις καναδικές κυρώσεις που στόχευαν Ρώσους δημοσιογράφους και ηθοποιούς τον Οκτώβριο.

Ο Κάρεϊ προκλήθηκε από την Καναδή συγγραφέα Μάργκαρετ Άτγουντ. «Γαμώτο! Ο Τζιμ Κάρεϊ κι εγώ είχαμε προγραμματίσει μια μικρή άτακτη απόδραση το Σαββατοκύριακο στη Μόσχα. Μαντέψτε ότι θα πρέπει να το αντικαταστήσουμε με το Κίεβο» ανέφερε χαριτολογώντας στο Twitter η Άτγουντ.



«Ναι, Μάργκαρετ Άτγουντ, φοβάμαι ότι συνέβη το χειρότερο. Η Ρωσίας μας απαγόρευσε την είσοδο… αλλά τα προβλήματα 100 Καναδών δεν ισοδυναμούν με έναν λόφο από φασόλια σε αυτόν τον τρελό κόσμο! Θα έχουμε πάντα το Παρίσι. Χαίρομαι να σε κοιτάζω μικρή» απάντησε ο ηθοποιός, κάνοντας αναφορά στον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και την Ίγκριντ Μπέργκμαν στην αλησμόνητη ταινία Καζαμπλάνκα.



Yes @MargaretAtwood, I’m afraid the worst has happened. We’re banned from Russia🥱…but the problems of 100 Canadians don’t amount to a hill of beans in this crazy world! We’ll always have Paris. Here’s looking at you kid. 😢☔️ https://t.co/yLtE0WwbNV