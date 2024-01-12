Η νεαρή,υπέρβαρη Άμπερ Μπάλντγουϊν (Amber Baldwyn) θεωρείται μία plus-size influencer στα social media– ειδικά στο TikTok – όπου ανεβάζει συνεχώς βίντεο με την ίδια ντυμένη με εφαρμοστά η ελάχιστα ρούχα, με σκοπό να καταπολεμήσει το body shaming (τον χλευασμό της εξωτερικής εμφάνισης) και να προωθήσει το body positivity.

Η 24χρονη Αμερικανίδα φωτογραφίζεται με κολάν, μαγιό και άλλα outfits που αποκαλύπτουν το σώμα της προκειμένου να αποδείξει ότι δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για την εικόνα μας και να νιώθουμε καλά με το σώμα μα. Ωστόσο δέχεται πολλά επικριτικά σχόλια για την εμφάνισή της από χρήστες που την συμβουλεύουν να ντυθεί ανάλογα με το νούμερό της.

Τελικά, σε πρόσφατη ανάρτησή με πιτζάμες, η Αμπερ απάντησε στην ερώτηση «γιατί ντύνεσαι έτσι» με μια ατάκα της Κιμ Καρντάσιαν – της πρώτης… διδάξασας που απενοχοποίησε τις καμπύλες: «Γιατί είναι εμβληματικό και μου αρέσει να κάνω εμβληματικά πράγματα».

Το απάντησή της έγινε viral συγκεντρώνοντας χιλιάδες views και πολλά θετικά σχόλια για την εμφάνισή της και το μήνυμα που θέλει να περάσει.

Πηγή: skai.gr

