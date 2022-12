Τρία εκατομμύρια χρήστες ψηφίζουν «δαγκωτό» Snoop Dogg στη θέση του Ίλον Μασκ

Ο γνωστός ράπερ Snoop Dogg ακολουθεί τα βήματα του CEO του Twitter, Ίλον Μασκ, καθώς ρώτησε τους followers του αν θα έπρεπε να διοικεί την εταιρεία. Σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι θέλουν τον Snoop ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο του Twitter!

Την Κυριακή ο Snoop ρώτησε τους 20,8 εκατομμύρια ακολούθους του αν πιστεύουν ότι πρέπει να διευθύνει το Twitter, ακολουθώντας την τάση του Ίλον Μασκ να χρησιμοποιεί δημοσκοπήσεις ως εργαλείο λήψης αποφάσεων.

Ο κόσμος θέλει ο Snoop να είναι επικεφαλής σε ό,τι θέλει, καθώς είναι μία από τις πιο δημοφιλείς διασημότητες που έχουν τη μεγαλύτερη αποδοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εν τω μεταξύ, ο Ίλον Μασκ ξεκίνησε τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση στο Twitter, καθώς έχει ανακοινώσει ότι θα ενεργεί με βάση τα αποτελέσματα του κόσμου.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.