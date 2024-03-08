Tom Brady: Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν ήθελε να χωρίσει με τη Gisele

Ο Τομ Μπρέιντι ήταν απρόθυμος να πάρει διαζύγιο από την πρώην σύζυγό του Gisele Bündchen, επειδή φοβόταν ότι θα έπρεπε να δώσει την ίδια μάχη για τα παιδιά του μετά τον χωρισμό του από τη Bridget Moynahan, σύμφωνα με τη «Daily Mail».

Ο 46χρονος θρύλος του NFL και η Βραζιλιάνα καλλονή Gisele - που έχουν δύο παιδιά μαζί- ανακοίνωσαν ότι παίρνουν διαζύγιο τον Οκτώβριο του 2022 μετά από 13 χρόνια γάμου.

Αν και οι δύο φαίνεται να έχουν προχωρήσει στη ζωή τους με νέους συντρόφους, η Gisele κατέρρευσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, καθώς παρομοίασε το διαζύγιό τους με «τον θάνατο ενός ονείρου» και παραδέχτηκε ότι η ανατροφή του Benjamin, 14 ετών, και της Vivian, 11 ετών, σε διαφορετικά σπίτια ήταν πρόκληση.

Τώρα, πηγές ισχυρίζονται ότι ο Τομ Μπρέιντι δεν ήθελε να χωρίσει καθώς φοβόταν μήπως υποστεί μια επανάληψη της «αγχωτικής» εμπειρίας της προσπάθειας να μεγαλώσει παιδιά με έναν άλλο πρώην σύντροφο.

The REAL reason Tom Brady didn't want to divorce Gisele Bundchen: Why former NFL champ was 'scared' to split from supermodel - as insiders say pair are still trying to figure out 'stress' of co-parenting https://t.co/wsBYy882Jm pic.twitter.com/yyXyGavGT5 — Daily Mail Online (@MailOnline) March 7, 2024

Ο Τομ μοιράζεται επίσης τον Τζακ, 16 ετών, με την πρώην φίλη του Μπρίτζετ. Το ζευγάρι χώρισε τον Δεκέμβριο του 2007, λίγους μήνες πριν αρχίσει να βγαίνει με τη Gisele.

Η πηγή πρόσθεσε: «Ποτέ δεν ήθελε να χωρίσει, ειδικά από τότε που τελείωσε η σχέση του με τη Bridget. Το να τα κάνει όλα από την αρχή ήταν αγχωτικό».

Επίσης, η πηγή επέμεινε ότι το πρώην ζευγάρι θα μπορέσει τελικά να βρει τον δρόμο του, καταλήγοντας: «Είναι απλά μια θλιβερή κατάσταση, επειδή η οικογένεια είναι τόσο σημαντική και για τους δύο, ωστόσο και οι δύο συμφωνούν ότι το όφελος των παιδιών τους είναι αυτό που μετράει».

Πηγή: skai.gr

