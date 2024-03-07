Το ιταλικό εβδομαδιαίο περιοδικό L' Espresso παρουσιάζει, στο τελευταίο του εξώφυλλο, φωτογραφία της γνωστής ινφλουένσερ Κιάρα Φεράνι, με επεξεργασία που την κάνει να μοιάζει με τζόκερ.

"Ένα πολυσύνθετο δίκτυο εταιριών, μια ατέλειωτη σειρά από μερίδια μετοχών. Με ιδιαίτερους εταίρους, μάνατζερ υπό έρευνα και εργαζόμενους με χαμηλές απολαβές, η ινφλουένσερ ηγείται μιας αυτοκρατορίας όπου η διαφάνεια δεν αποτελεί συνήθεια", γράφει το περιοδικό.

Όπως έγινε γνωστό, "η Φεράνι εξουσιοδότησε τους δικηγόρους της να αξιολογήσουν τη δυνατότητας προσφυγής σε κάθε ένδικο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος χρηματικής αποζημίωσης για πρόκληση περιουσιακής ζημίας και μη, κατά της εταιρίας που εκδίδει το L' Espresso.

Ο σύζυγός της Ιταλίδας ινφλουένσερ, ο ραπ τραγουδιστής Φέντετς, απάντησε εξοργισμένος ότι "τώρα περιμένει από το συγκεκριμένο περιοδικό, να ξεκινήσει έρευνα στην οποία να ασχοληθεί με τις δραστηριότητες και το παρελθόν του εκδότη του, του ιδιοκτήτη εταιριών του πετρελαϊκού τομέα, Ντονάτο Αματούρο". Ο Φέντετς, με την σειρά του, ανήρτησε στο διαδίκτυο φωτογραφία στην οποία ο Αματούρο μοιάζει με τζόκερ



