Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

Κριός

Η εγωιστική σας συμπεριφορά μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με το περιβάλλον σας, επαγγελματικό ή οικογενειακό. Μην δημιουργείτε θέματα εκεί που δεν υπάρχουν… Επαγγελματικά τουλάχιστον χρειάζεται λίγη υπομονή, μια και σύντομα θα εμφανιστούν στον δρόμο σας νέες επαγγελματικές προοπτικές και ίσως μια πρόταση για επιχειρηματική συνεργασία.

Ταύρος

Κάποιοι προσπαθούν να σας βγάλουν από το παρελθόν που φαίνεται να έχετε κολλήσει για να ζήσετε το παρόν και το μέλλον. Καλό το παρελθόν, η ζωή όμως προχωράει γοργά. Διδαχτείτε από αυτό και προχωρήστε μπροστά. Ασχοληθείτε με το σπίτι και την οικογένεια. Μην εμπιστεύεστε τρίτους. Τα μυστικά σας θα διαρρεύσουν και θα εκπλαγείτε.

Δίδυμοι

Η σελήνη θα σας παροτρύνει να επανεξετάσετε φιλικές, κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις. Προβλήματα μπορούν τώρα να επιλυθούν αρκετά πιο εύκολα, είτε με την αμοιβαία υποχώρηση ή με την διακοπή κάθε επαφής, εάν δεν υπάρχουν περιθώρια ουσιαστικής επικοινωνίας με κάποιο άτομο. Μπορεί τώρα να υπάρξουν καινούργιες γνωριμίες, που θα αποδειχτούν με την πάροδο του χρόνου σωτήριες.

Καρκίνος

Θα προσπαθήσετε σήμερα να μάθετε τι συμβαίνει πίσω από την πλάτη σας στην δουλειά, αλλά δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Η διαίσθηση σας, σας οδηγεί προς την σωστή κατεύθυνση και οι αποδείξεις δεν θα αργήσουν να φανούν… Ερωτικά ζείτε μια κατάσταση έντονου πάθους και αμοιβαίας επικοινωνίας, που είναι δύσκολο να την εξηγήσετε. Απo την άλλη όμως είστε δοσμένοι στον επαγγελματικό σας χώρο, μιας και έχετε σκοπό να καταπλήξετε με τις επιδόσεις σας.

Λέων

Κάποιες καθυστερήσεις και κάποιες αντιρρήσεις που θα σας προβάλλουν, θα σας γεμίσουν με άγχος και εκνευρισμό. Μην κολλάτε στην λεπτομέρεια, αλλά δείτε και την θέση του άλλου. Το φιλάνθρωπο πνεύμα ωστόσο ξυπνάει μέσα σας σήμερα! Δείξτε την αγάπη σας και την έμπρακτη στήριξη σας στους λιγότερο τυχερούς της ζωής.

Παρθένος

Η μέρα φέρνει εξαιρετικά δώρα για σας. Μπορεί να είναι μια νέα ευκαιρία επαγγελματική, ίσως μια νέα θέση εργασίας, δεν αποκλείεται ακόμη και μια απροσδόκητη οικονομικά ανάσα. Αισθάνεστε πνευματικά αναγεννημένοι και οι φοβίες και οι ανησυχίες σας εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας… Απολαύστε μια ήρεμη μέρα και μην αφήνετε τα μικρά απρόοπτα που μπορεί να παρουσιαστούν να σας χαλάσουν την θετική διάθεση.

Ζυγός

Οι κόποι και οι μακροχρόνιες προσπάθειες σας στο χώρο των επαγγελματικών παρουσιάζουν εμπόδια και καθυστερήσεις. Μην αγχώνεστε, η ανταμοιβή θα έρθει αργότερα. Πάρτε δραστικές αποφάσεις όσον αφορά τα οικονομικά σας. Φανείτε περισσότερο ειλικρινείς και υπεύθυνοι αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα με σοβαρότητα.

Σκορπιός

Η παρεμβολή κάποιου τρίτου στα συναισθηματικά σας δεν θα αποδώσει τα αναμενόμενα και δεν είναι καθόλου απίθανο μάλιστα να περιπλέξει χειρότερα τα πράγματα. Με ειλικρίνεια και διάθεση για συναίνεση συζητήστε με το ταίρι σας και αναζητήστε βιώσιμες λύσεις. Κάνετε επίσης κατά την διάρκεια της μέρας συζητήσεις για επαγγελματικά θέματα και διευθετείτε οικονομικές εκκρεμότητες!

Τοξότης

Αντλείτε δύναμη και σιγουριά από κάποιο άτομο του περιβάλλοντος σας! Ακούστε τις συμβουλές του, μια και είναι αποστασιοποιημένο από το πρόβλημα που σας απασχολεί και μπορεί να δει με πιο καθαρή ματιά από σας. Μια σπουδαία ευκαιρία θα βρεθεί στον δρόμο σας σήμερα και αν την αδράξετε θα σας χαρίσει σημαντικές επιτυχίες στο άμεσο μέλλον.

Αιγόκερως

Η αισιοδοξία και η απαισιοδοξία θα διαδέχονται η μια την άλλη. Η ατμόσφαιρα έχει γίνει λίγο βαριά, τόσο στον αισθηματικό, όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Αν η συμπεριφορά των γύρω σας δεν σας αρέσει, μη γίνεστε εκρηκτικοί και ευερέθιστοι. Ερωτικά μπορεί να ξαφνιαστείτε από το ενδιαφέρον κάποιου για σας.

Υδροχόος

Το πλανητικό σκηνικό σας ευνοεί σήμερα να κάνετε όποια επιλογή θέλετε και να στεφτεί με επιτυχία. Αρκεί να εγκαταλείψετε την παθητική και μοιρολατρική στάση, να αποβάλλετε από την σκέψη σας τα όσα δεν σας αρέσουν στην ζωή σας και να σκεφτείτε θετικά, οραματιζόμενοι το μέλλον σας. Αφήστε τις έγνοιες και ανησυχίες κατά μέρος για πράγματα που αντικειμενικά δεν μπορείτε να ελέγξετε και περιορίστε την σκέψη και την δράση σας σε όσα μπορείτε να επηρεάσετε. Η θετική σκέψη παίζει σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της πραγματικότητας…

Ιχθείς

Ο σκοπός της ζωής δεν πρέπει να είναι τα χρήματα. Άλλωστε κανείς δεν είχε ποτέ αρκετά, όσα και να έχει αποκτήσει. Επικεντρωθείτε στα πραγματικά σημαντικά της ζωή. Συναισθηματική φόρτιση θα έχει η σημερινή μέρα για σας. Θα μπορούσε να αφορά ένα βαθύτερο συναισθηματικό δέσιμο με το ταίρι σας, με αφορμή κάποιο συμβάν ή και μια φιλία που εξελίσσεται και βαθαίνει.

