Xρηματιστήριο: Άνοδος 0,19 %, και τζίρος στα 118,67 εκατ. ευρώ για το κλείσιμο

Μικρή ανάκαμψη κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά την ισχυρή υποχώρηση των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικές απώλειες 2,72%

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.386,38 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,19%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.394,08 μονάδες (+0,75%) και κατώτερη στις 1.376,62 μονάδες (-0,51%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 118,67 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.306.704 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,16%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Autohellas (+5,30%), της Ελλάκτωρ (+2,86%), της Aegean Airlines (+1,96%) και της ΔΕΗ (+1,33%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,30%), της Viohalco (-0,76%), της Jumbo (-0,76%) και της Motor Oil (-0,74%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς, διακινώντας 6.995.536 και 4.980.158 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 19,47 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 18,54 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 50 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Trastor +9,65% και Reds +7,56%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αγροτικός Οίκος Σπύρου -5,00% και Τρία΄'Αλφα (κ) -4,94%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν, ως εξής:

ΤΙΤΑΝ:26,2000 +1,16%

ALPHA BANK:1,5705 +0,67%

AEGEAN AIRLINES: 12,4700 +1,96%

VIOHALCΟ:5,1900 -0,76%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:16,4800 αμετάβλητη

ΔΕΗ:11,4000 +1,33%

COCA COLA HBC:28,4200 +0,21%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ:2,5200 +2,86%

ΕΛΠΕ:8,1000 -0,49%

ELVALHALCOR:1,8700 -2,30%

ΕΘΝΙΚΗ:7,0800 -0,03%

ΕΥΔΑΠ:5,7000 +0,35%

ΕUROBANK:1,7980 +1,21%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:5,6600 -0,35%

LAMDA DEVELOPMENT:6,6000 +0,30%

MOTOR OIL:26,8000 -0,74%

JUMBO: 26,1000 -0,76%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:34,0000 -0,35%

ΟΛΠ:26,8000 +0,56%

ΟΠΑΠ:16,1900 +0,43%

ΟΤΕ:13,6600-0,29%

AUTOHELLAS:13,9000 +5,30%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:3,7030 -0,46%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:11,7600 +0,86%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:18,1100 αμετάβλητη

