Xρηματιστήριο: Άνοδος 0,19 %, και τζίρος στα 118,67 εκατ. ευρώ για το κλείσιμο

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.386,38 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,19%.

Μικρή ανάκαμψη κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά την ισχυρή υποχώρηση των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικές απώλειες 2,72%

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.394,08 μονάδες (+0,75%) και κατώτερη στις 1.376,62 μονάδες (-0,51%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 118,67 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.306.704 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,16%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Autohellas (+5,30%), της Ελλάκτωρ (+2,86%), της Aegean Airlines (+1,96%) και της ΔΕΗ (+1,33%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,30%), της Viohalco (-0,76%), της Jumbo (-0,76%) και της Motor Oil (-0,74%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς, διακινώντας 6.995.536 και 4.980.158 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 19,47 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 18,54 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 50 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Trastor +9,65% και Reds +7,56%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αγροτικός Οίκος Σπύρου -5,00% και Τρία΄'Αλφα (κ) -4,94%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν, ως εξής:

ΤΙΤΑΝ:26,2000 +1,16%

ALPHA BANK:1,5705 +0,67%

AEGEAN AIRLINES: 12,4700 +1,96%

VIOHALCΟ:5,1900 -0,76%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:16,4800 αμετάβλητη

ΔΕΗ:11,4000 +1,33%

COCA COLA HBC:28,4200 +0,21%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ:2,5200 +2,86%

ΕΛΠΕ:8,1000 -0,49%

ELVALHALCOR:1,8700 -2,30%

ΕΘΝΙΚΗ:7,0800 -0,03%

ΕΥΔΑΠ:5,7000 +0,35%

ΕUROBANK:1,7980 +1,21%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:5,6600 -0,35%

LAMDA DEVELOPMENT:6,6000 +0,30%

MOTOR OIL:26,8000 -0,74%

JUMBO: 26,1000 -0,76%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:34,0000 -0,35%

ΟΛΠ:26,8000 +0,56%

ΟΠΑΠ:16,1900 +0,43%

ΟΤΕ:13,6600-0,29%

AUTOHELLAS:13,9000 +5,30%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:3,7030 -0,46%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:11,7600 +0,86%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:18,1100 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

