Kinds & Cars στην Γλυφάδα

Ο Δήμος Γλυφάδας εξασφάλισε μία μοναδική σε τρυφερότητα και... πάθος εκδήλωση, το Kids & Cars, όπου πρωταγωνιστούν τα παιδιά και τα αυτοκίνητά τους. Πρόκειται για «μη διαγωνιστική» επίδειξη ικανοτήτων για παιδιά-οδηγούς από 5 έως 9 ετών με ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα τους διαθέσει η διοργάνωση.

Στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής της Γλυφάδας (το μεγαλύτερο στην Ελλάδα) ο Νίκος Μαστοράκης, που υπήρξε, ιστορικά, ο διοργανωτής (με την εφημερίδα «Απογευματινή») του πρώτου Baby Rally στη χώρα μας (με πρόεδρο της επιτροπής την Αλίκη Βουγιουκλάκη), φέρνει (με την... ιλιγγιώδη ταχύτητα των 2 χλμ. την ώρα!) στο προσκήνιο, δεκάδες μικρούς (σε ηλικία) οδηγούς, πίσω από το βολάν ενός ηλεκτροκίνητου, σε μια ειδικά σχεδιασμένη (και ακίνδυνη!) δεξιοτεχνία που έχει περιπέτεια, αλλά πολύ γέλιο και χαρά: Από σλάλομ ανάμεσα σε πολύχρωμα λάστιχα σε παρκάρισμα με την όπισθεν σε διαφανές τούνελ, σε αόρατες (αλλά όχι πραγματικές) “τρύπες” στην άσφαλτο και τη θεαματική ράμπα-τραμπάλα οι μικροί οδηγοί θα ζήσουν την περιπέτεια σε 4 λεπτά.

Οι διοργανωτές αναμένουν πληθώρα συμμετοχών, όμως οι νεαροί και νεαρές του Kids & Cars θα επιλεγούν με κλήρωση, ενώ συνολικά 20 θα επιλέξει η διοργάνωση, με βάση τις επιδόσεις τους, όπως αυτές θα κριθούν από τα βίντεο που θα υποβάλλουν μαζί με τη φόρμα συμμετοχής, οι γονείς.

Ενώ το θέαμα παιδιών και αυτοκίνητων είναι μοναδικό, η εκδήλωση δεν θα είναι ανοικτή στους θεατές, επειδή το Πάρκο δεν διαθέτει κατάλληλο χώρο και έτσι τους νεαρούς «Φερστάπεν» θα τους χειροκροτήσουν μόνο οι... γονείς τους. Όμως από τα MME και τα Social Media, το θέαμα θα μπορέσουν να χαρούν και όλοι οι υπόλοιποι, σχεδόν... live.

Ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου δήλωσε: «Δύο συναρπαστικά στοιχεία του μέλλοντος, τα παιδιά και η ηλεκτροκίνηση, συναντώνται σε μία θαυμάσια εκδήλωση που τη φιλοξενούμε στο Πάρκο μας με πολλή χαρά. Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά, από πολύ μικρή ηλικία, εκδηλώνουν την αγάπη τους για το αυτοκίνητο.

Είναι επίσης αλήθεια ότι στη Γλυφάδα αυτή την αγάπη την... εκπαιδεύουμε, αφού πάνω από 2.000 παιδιά κάθε μήνα έρχονται και μαθαίνουν πρακτικά και με ασφάλεια να οδηγούν. Ευελπιστούμε πως έτσι βοηθούμε τις νέες γενιές μελλοντικών οδηγών να τηρούν κανόνες, ενώ απολαμβάνουν το αυτοκίνητο -- και όταν αργότερα βγουν στον δρόμο.»

Ο Νίκος Μαστοράκης, εμπνευστής και διοργανωτής του Kids & Cars λέει: «Δύο δυνατές, μοναδικές μου αγάπες, τα παιδιά και τα αυτοκίνητα, συνδυάζονται ψυχαγωγικά και παιδαγωγικά στο Kids & Cars του 2024 που ελπίζω να καθιερωθεί σε ετήσια βάση.

Ενώ φαινομενικά τα παιδιά μαθαίνουν από εμάς, στην πραγματικότητα έχουμε πολλά να μάθουμε από τα παιδιά μας, όταν οδηγούν και μάλιστα όταν συμπεριφέρονται καλύτερα από εμάς πίσω από το τιμόνι.

Η εξοικείωση των παιδιών με την ηλεκτροκίνηση, είναι ένα άλλο πρωταγωνιστικό κίνητρο στη δημιουργία της εκδήλωσης, επειδή πιστεύω πως όταν τα παιδιά αυτά πάρουν το πρώτο επίσημο δίπλωμα οδήγησης, τους κινητήρες καυσίμων θα τους βρίσκει κανείς μόνο σε... αντίκες!

Είναι χαρά μας που η ΔΕΗ Blue δίνει το παρών στην εκδήλωση, εκπαιδεύοντας τα παιδιά σε θέματα γύρω από την ηλεκτροκίνηση. Είναι επίσης ευτύχημα να μας φιλοξενεί, συμμετέχοντας και στη διοργάνωση, ο δήμος Γλυφάδας και το θαυμάσιο Πάρκο του.»

Οι συμμετοχές για το Kids & Cars θα ολοκληρωθούν στις 27 Απριλίου και οι γονείς μπορούν να ζητήσουν τον κανονισμό και φόρμες συμμετοχής, στο kidsandcarsgr@gmail.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/profile.php?id=61557295628843



Πηγή: skai.gr

