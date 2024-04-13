Τα ζώδια για το Σάββατο 13 Απριλίου 2024

Κριός

Σήμερα έχετε έντονα την αίσθηση ότι η ψυχική επαφή που είχατε με το ταίρι σας έχει με τον καιρό χαθεί. Προσπαθήσετε να τις κινήσεις σας να αναθερμάνετε την ατμόσφαιρα και να ρίξετε νέες γέφυρες συνεννόησης. Ίσως σκεφτείτε να πάρετε μέρος σε μια ομαδική δραστηριότητα που θα σας βοηθήσει να χαλαρώσετε λίγο από την καθημερινότητα σας και να φέρει κάτι νέο στην ζωή σας.

Ταύρος

Πολλές από τις υποχρεώσεις σας έχουν πάρει τον δρόμο τους και αρκετά από τα προβλήματα που σας ταλαιπωρούσαν έχουν επιλυθεί. Καιρός να απολαύσετε την ηρεμία… Θα είναι μια υπέροχη, ρομαντική μέρα με το ταίρι σας, που το έχετε παραμελήσει αρκετά τον τελευταίο καιρό.

Δίδυμοι

Η έλλειψη κινήτρων και η μάλλον ράθυμη διάθεση σας θα αποτελέσουν τα εμπόδια που βάζετε εσείς οι ίδιοι στον δρόμο σας και δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε όσα πρέπει. Κάποιο πρόσωπο δεν βγαίνει από το μυαλό σας… Εάν είστε δεσμευμένοι, καλά θα κάνετε να αποβάλετε κάθε σκέψη παράλληλης σχέσης, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

Καρκίνος

Αναζητήστε την στήριξη, ψυχολογική ή πρακτική, στους γύρω σας, για να μπορέσετε να βγείτε από το αδιέξοδο που έχετε περιέλθει και να προχωρήσετε σε ότι έχετε αποφασίσει να κάνετε στην ζωή σας. Σε μια αντιπαράθεση που θα προκύψει σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο, εσείς έχετε το σημαντικότερο μερίδιο ευθύνης, άσχετα εάν το καταλογίζετε στους άλλους.

Λέων

Η υπομονή και η επιμονή που θα επιδείξετε θα σας ανταμείψουν σε βάθος χρόνου. Δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και αποφάσεις εν θερμώ, γιατί θα έχουν τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η υπομονή είναι αυτή που θα σας ανταμείψει. Μια ενδεχόμενη βεβιασμένη κίνηση θα μπορούσε να βλάψει την καριέρα ή τις σχέσεις σας. Δεν σας είναι εύκολο αλλά πρέπει να δείξετε αυτοσυγκράτηση.

Παρθένος

Είναι μια μέρα που θα πρέπει να βάλετε τις προσωπικές σας ανάγκες και επιδιώξεις σε δεύτερη μοίρα και να ασχοληθείτε με τους γύρω σας, βοηθώντας τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι η ιδανική μέρα σήμερα να πλησιάστε τους ανθρώπους του σπιτιού σας ή το σύντροφο της ψυχής σας. Νιώθουν παραμελημένοι αλλά κι εσείς στέρηση από την απουσία τους. Εκμεταλλευτείτε την ημέρα και χαρίστε τους και την αγάπη σας.

Ζυγός

Κάποιο άτομο στον εργασιακό χώρο θα προσπαθήσει να σας μειώσει και να σας προσβάλει, κινούμενο καθαρά από αισθήματα ζηλοφθονίας απέναντι σας. Μην του δίνετε σημασία, το περιστατικό είναι ανάξιο λόγου. Μια μικρή κόπωση όμως που ενδεχομένως να αισθανθείτε δεν θα πρέπει να την αγνοήσετε. Ο οργανισμός σας χρειάζεται ξεκούραση. Ελαφρώστε το πρόγραμμα σας από υποχρεώσεις και χαλαρώστε.

Σκορπιός

Επαφές και ταξίδια με ανθρώπους από το εξωτερικό θα σας χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες, ενώ οι επαγγελματικές σας συμφωνίες θα είναι συμφέρουσες! Πολλές εκκρεμότητες θα ξεκαθαρίσουν και σας βοηθούν να επιλύσετε οικογενειακά και συναισθηματικά θέματα από το παρελθόν.

Τοξότης

Κάποια εμπόδια που θα ορθώσουν μπροστά σας ανταγωνιστές σας να μην σας πτοούν. Κάντε την δουλειά σας όσο καλύτερα μπορείτε και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Αποφύγετε να εκφράσετε την άποψη σας ή να ενεργήσετε βιαστικά! Ενδεχομένως να προκύψουν οριστικές ρίξεις και να το μετανιώσετε αργότερα. Δώστε βάρος στη σωματική και στην ψυχική σας υγεία.

Αιγόκερως

Χρησιμοποιείστε την φαντασία σας και εκπλήξτε ευχάριστα το ταίρι σας. Πλανητικά είναι μια πολύ καλή μέρα για να έρθετε πιο κοντά και να αναθερμάνετε την σχέση σας. Εάν είστε αδέσμευτοι, ίσως να βρίσκεστε στην αναζήτηση μιας νέας σχέσης τον τελευταίο καιρό, όντας έτοιμοι να μοιραστείτε τα συναισθήματα και την καθημερινότητα σας με κάποιο άτομο. Σήμερα είναι μια καλή μέρα να κάνετε μια σημαντική γνωριμία.

Υδροχόος

Νοιώθετε μπερδεμένοι και απογοητευμένοι σήμερα. Το ένστικτο σας είναι αρκετά δυνατό και θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε καταστάσεις από το παρελθόν. Αισθάνεστε ότι δεν σημειώνετε τα βήματα προόδου που θέλετε. Εάν δείτε όμως ψύχραιμα όλα αυτά που καταφέρατε από την αρχή του χρόνου, θα διαπιστώσετε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Ιχθείς

Κάθε καινούργιο ξεκίνημα συνοδεύεται αναγκαστικά από το τέλος μιας κατάστασης. Μην θρηνείτε για ότι τελείωσε, προσηλωθείτε στο καινούργιο που ξεκινάει. Θα σας είναι ωστόσο χρήσιμη η παρουσία ενός στενού σας φιλικού προσώπου. Είναι από εκείνες τις μέρες που η παρουσία και μόνο ενός αγαπητού μας προσώπου είναι ικανή να γαληνέψει την ψυχή μας…

