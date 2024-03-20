Η Nicole Kidman είναι η πρωταγωνίστρια του εξώφυλλου για το τεύχος «Impact» του «ELLE» Απριλίου 2024, εντυπωσιάζοντας με μια σειρά από σέξι εμφανίσεις, καθώς… «καταδύεται» στις βαθιά προσωπικές σχέσεις της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκαλύπτει στη συνέντευξή της την ικανοποίηση που παίρνει από τις σχέσεις της. «Έχω μια πολύ γεμάτη ζωή με ανθρώπους που αγαπώ», ανέφερε. «Μεγαλώνω κόρες. Είμαι σύζυγος, είμαι η καλύτερη φίλη. Είμαι αδελφή, είμαι θεία. Έχω βαθιά στενές σχέσεις με τους ανθρώπους».

Και η ηθοποιός συνέχισε: «Αυτό, για μένα, είναι το νόημα της ζωής. Θα πρέπει να νοιαζόμαστε για το τι αφήνουμε πίσω μας, ποιον αφήνουμε και πώς το κάνουμε αυτό, αλλά και την αίσθηση του σεβασμού μας προς αυτό».

Το επόμενο βήμα της ηθοποιού είναι η σειρά «Expats», στην οποία υποδύεται μια μητέρα που εξαφανίζεται ο γιος της σε μια νυχτερινή αγορά του Χονγκ Κονγκ.

Αν και ήταν μια οδυνηρή δουλειά για τη μητέρα τεσσάρων παιδιών, παραδέχτηκε ότι είναι ευγνώμων για τα μαθήματα ζωής που της δίδαξε η καριέρα της.

«Είμαι τυχερή που έχω μια δουλειά, όπου μπορώ να εξερευνήσω ‘’συναισθηματικά τοπία’’ που είναι βαριά, παράξενα, εξαιρετικά παράξενα, όμορφα, βαθιά», είπε. «Δεν τα αποφεύγω, επειδή έχω δεσμευτεί να εξετάζω τη ζωή, τι σημαίνει να είσαι ζωντανός και να αισθάνεσαι».

Υπάρχουν όμως και κάποιες πλευρές της δουλειάς της από τις οποίες η Νικόλ θέλει να ξεφύγει, καθώς πρόσθεσε ότι μετά από ένα λαμπερό κόκκινο χαλί ή ένα πάρτι, το καταφύγιό της είναι το σπίτι της.

Η ηθοποιός ζει στο Τενεσί με τον σύζυγό της, Keith Urban, και τις δύο έφηβες κόρες τους, Sunday και Faith, και αυτή είναι η ζωή που απολαμβάνει…

