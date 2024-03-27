Λογαριασμός
Σε πελάγη ευτυχίας ο Ρόμπερτ Πάτινσον – Εγινε μπαμπάς για πρώτη φορά και εθεάθη να σπρώχνει ένα ροζ καροτσάκι (βίντεο)

Αν και ο τοκετός και το φύλλο του μωρού κρατήθηκαν μυστικά από το ζευγάρι, εν τούτοις, ο φακός των παπαράτσι τους κατέγραψε να σπρώχνουν ένα ροζ καροτσάκι μωρού στο Λος Άντζελες

Robert Pattinson

Το πρώτο τους παιδί υποδέχθηκαν πριν λίγες ημέρες ο διάσημος ηθοποιός του Twilight, Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) και η αρραβωνιαστικιά του  Σούκι Γουοτεχάουζ. 

Αν και ο τοκετός και το φύλλο του μωρού κρατήθηκαν μυστικά από το ζευγάρι, εν τούτοις, ο φακός των παπαράτσι τους κατέγραψε να σπρώχνουν ένα ροζ καροτσάκι μωρού στο Λος Άντζελες – σημάδι ότι έχουν κοριτσάκι

Επίσης, πηγές από το κοντινό περιβάλλον του ζευγαριού δήλωσαν Daily Mail επιβεβαίωσαν ότι η  32χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια και ο 37χρονος σταρ έγιναν γονείς. 

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Robert Pattinson έμοιαζε να είναι ο στοργικός μπαμπάς καθώς έσπρωχνε το καροτσάκι με το νεογέννητο μωράκι τους, ενώ η Suki φαινόταν χαρούμενη και υγιής περπατώντας δίπλα του.

