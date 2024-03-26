Το διαμέρισμα του Καρλ Λάγκερφελντ στο Παρίσι πωλήθηκε έναντι 10 εκατ. ευρώ

Λογαριασμός
Η τιμή εκκίνησης για την πώλησή του ανερχόταν σε 5,3 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το γραφείο Althemis, το οποίο δεν θέλησε να αποκαλύψει την ταυτότητα και την εθνικότητα του αγοραστή.

Το διαμέρισμα στο Παρίσι του Καρλ Λάγκερφελντ, ένα φουτουριστικό τριάρι 260 τετραγωνικών μέτρων, που διαθέτει μια γκαρνταρόμπα άνω των 50 τετραγωνικών μέτρων, πουλήθηκε έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ (11,1 εκατομμύρια μαζί με τα έξοδα) σήμερα σε δημοπρασία στο Παρίσι, ανακοίνωσε το συμβολαιογραφικό γραφείο που ανέλαβε αυτήν την πώληση.

Η τιμή εκκίνησης για την πώλησή του ανερχόταν σε 5,3 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το γραφείο Althemis, το οποίο δεν θέλησε να αποκαλύψει την ταυτότητα και την εθνικότητα του αγοραστή.

Η πώληση αυτή ακολουθεί σειρά δημοπρασιών αγαθών που ανήκαν στον σχεδιαστή μόδας το 2021 και το 2022. Πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Παρισιού, όπως και μέσω διαδικτύου και τηλεφωνικών προσφορών. Το δικαίωμα συμμετοχής προϋπόθετε την κατάθεση μιας παρακαταθήκης ύψους 1,06 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Καρλ Λάγκερφελντ, που απεβίωσε τον Φεβρουάριο του 2019 και του οποίου οι δημιουργίες και οι επιδείξεις για τους οίκους Chanel, Fendi και του δικού του οίκου σημάδεψαν βαθιά τον κόσμο της μόδας, έζησε εκεί περίπου 10 χρόνια, έως τον θάνατό του.

Το διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται σε ένα κτίριο του 17ου αιώνα στο quai Voltaire, στην καρδιά του ιστορικού Παρισιού, με θέα προς τον Σηκουάνα και το μουσείο του Λούβρου, είχε ανακαινιστεί πλήρως από τον μόδιστρο σε ένα φουτουριστικό στυλ.

