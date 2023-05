Taylor Swift-Matty Healy: Είναι και επίσημα ζευγάρι – Η πρώτη κοινή φωτογραφία τους

Η Τέιλορ Σουίφτ φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά με τον νέο της σύντροφο, Matty Healy, καθώς έφθαναν στο διαμέρισμά της μετά τη συναυλία της στο Νάσβιλ. Το ζευγάρι εθεάθη να κάθεται ο ένας δίπλα στον άλλον, στο πίσω μέρος του οχήματος που οδηγούσε σοφέρ.

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο frontman των «The 1975» φωτογραφήθηκαν, ενώ έφθαναν στο διαμέρισμα της διάσημης τραγουδίστριας μετά τη συναυλία της. Έτσι, λοιπόν, επιβεβαιώνονται οι φήμες που θέλουν τη Σουίφτ να είναι σε νέα σχέση μετά τον χωρισμό από τον Joe Alwyn.

