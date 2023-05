Taylor Swift: Ο νέος της σύντροφος είναι εθισμένος στην ηρωίνη και καπνίζει κάνναβη – Πώς θα τον δαμάσει η τραγουδίστρια;

Η Τέιλορ Σουίφτ ερωτεύτηκε τον frontman των «The 1975», Matty Healy. Ωστόσο, οι πληροφορίες που έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας για τον νέο της σύντροφο, μάλλον, δεν είναι και οι… καλύτερες.

Αναμφισβήτητα, η Σουίφτ είναι από τις πιο επιτυχημένες ποπ σταρ της γενιάς της. Έχει πουλήσει εκατ. δίκους, οι followers της στο Instagram υπολογίζονται πάνω από 200 εκατ. και φημολογείται ότι είναι η καλύτερα αμειβόμενη τραγουδίστρια στον κόσμο. Και όμως, τα ρομαντικά ένστικτα της Τέιλορ Σουίφτ θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν -στην καλύτερη περίπτωση- μετριοπαθή, ενώ στη χειρότερη… «καμικάζι».

Οι σύντροφοι που επιλέγει είναι κατώτεροι των περιστάσεων, όπως αναφέρουν πολλοί θαυμαστές της. «Τις πταίει;», αναρωτιούνται πολλοί και απάντηση δεν… παίρνουν. Ποιος είναι, λοιπόν, ο νέος της σύντροφος;

The Sun reports that Taylor Swift and The 1975’s Matty Healy are dating. pic.twitter.com/nLypzaRoZ4