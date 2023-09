H Taylor Swift είναι ξανά ερωτευμένη – Νέο ειδύλλιο για την τραγουδίστρια

Εδώ και κάποιες ημέρες τα διεθνή ΜΜΕ γράφουν ότι η Taylor Swift είναι ξανά ερωτευμένη και μάλιστα με τον Travis Kelce. Οι κάμερες απαθανάτισαν την τραγουδίστρια να περπατά δίπλα στον Travis Kelce καθώς έβγαιναν από το στάδιο Arrowhead στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, το βράδυ της Κυριακής.

Με αυτά τα πλάνα της Taylor Swift να κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσα σε λίγες ώρες έρχεται να επιβεβαιωθεί το νέο ειδύλλιο της τραγουδίστριας. Η Taylor Swift βρέθηκε στο κοινό που επευφημούσε τους Chiefs στον αγώνα εναντίον των Chicago Bears την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου. Παρακολούθησε τον αγώνα από τη σουίτα του Kelce μαζί με τη μητέρα του αθλητή, Donna Kelce.

“Do you realize how much pressure was on you from the Swifties to get Travis Kelce a touchdown with Taylor in the house today?” - Erin Andrews to Patrick Mahomes. pic.twitter.com/6ZqPfbQtK8