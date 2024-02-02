Από μικρή φαινόταν τι ταλέντο θα γινόταν… Ο λόγος για την Τέιλορ Σουίφτ, φίλος της οποίας ανήρτησε στο Instagram φωτογραφίες τους σε παράσταση όταν η δημοφιλής τραγουδίστρια ήταν μόνο 10 ετών!

Ο ηθοποιός Τόμπιν Μίτνικ δημοσίευσε τις φωτογραφίες στο Instagram την Πέμπτη, μαζί με τη σημερινή σούπερ σταρ της ποπ για τις ανάγκες της παράστασης Grease. Μίτνικ και Σουίφτ ήταν οι πρωταγωνιστές υποδυόμενοι τον Ντάνι Ζούκο (ο Τζον Τραβόλτα στην ταινία) και Σάντι Όλσον (Ολίβια Νιούτον Τζον στην ταινία) τον Ιούνιο του 2000.





«Ευχαριστώ μαμά που ξέθαψες αυτές τις φωτογραφίες της @taylorswift», έγραψε μεταξύ άλλων στη λεζάντα της ανάρτησης ο Μίτνικ, 36 ετών σήμερα.



Η τραγουδίστρια του «Cruel Summer», σήμερα 34 ετών, έχει «μπει» στο ρόλο, φορώντας σε μια φωτογραφία μια ξανθιά περούκα με σγουρά μαλλιά και ένα μαύρο τοπ…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.