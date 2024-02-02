Λογαριασμός
Ταλέντο από μικρή: Φωτογραφίες της 10χρονης Τέιλορ Σουίφτ σε παράσταση - Υποδύεται τη «Σάντι» του Grease

Φίλος της Σουίφτ ανήρτησε φωτογραφίες τους σε παράσταση όταν η δημοφιλής τραγουδίστρια ήταν μόνο 10 ετών! Σε μια φωτογραφία φοράει μια ξανθιά περούκα με σγουρά μαλλιά

Swift

Από μικρή φαινόταν τι ταλέντο θα γινόταν… Ο λόγος για την Τέιλορ Σουίφτ, φίλος της οποίας ανήρτησε στο Instagram φωτογραφίες τους σε παράσταση όταν η δημοφιλής τραγουδίστρια ήταν μόνο 10 ετών! 

Tobin Mitnick and Taylor Swift as kids.

Ο ηθοποιός Τόμπιν Μίτνικ δημοσίευσε τις φωτογραφίες στο Instagram την Πέμπτη, μαζί με τη σημερινή σούπερ σταρ της ποπ για τις ανάγκες της παράστασης Grease. Μίτνικ και Σουίφτ ήταν οι πρωταγωνιστές υποδυόμενοι τον Ντάνι Ζούκο (ο Τζον Τραβόλτα στην ταινία) και Σάντι Όλσον (Ολίβια Νιούτον Τζον στην ταινία) τον Ιούνιο του 2000.

Taylor Swift and Tobin Mitnick onstage as kids.

«Ευχαριστώ μαμά που ξέθαψες αυτές τις φωτογραφίες της @taylorswift», έγραψε μεταξύ άλλων στη λεζάντα της ανάρτησης ο Μίτνικ, 36 ετών σήμερα.

Η τραγουδίστρια του «Cruel Summer», σήμερα 34 ετών, έχει «μπει» στο ρόλο, φορώντας σε μια φωτογραφία μια ξανθιά περούκα με σγουρά μαλλιά και ένα μαύρο τοπ…

Taylor Swift and Tobin Mitnick onstage as kids.

Πηγή: skai.gr

