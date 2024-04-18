Η Νάταλι Πόρτμαν έδειξε στον πρώην σύζυγό της, Benjamin Millepied, τι έχασε, καθώς η ίδια πόζαρε στο τελευταίο εξώφυλλο του «L'Officiel».

Η 42χρονη ηθοποιός οριστικοποίησε το διαζύγιό της από τον Γάλλο χορογράφο πριν από ένα μήνα, υπό το βάρος των φημών ότι είχε σχέση με νεότερη γυναίκα. Ωστόσο, η διάσημη ηθοποιός δεν φαίνεται να το πήρε και κατάκαρδα…

Στη συνέντευξή της, η Natalie Portman αναφέρθηκε στη σημασία του να κοιτάμε μπροστά αντί να κοιτάμε πίσω και στο ότι την ελκύουν έργα για γυναίκες που αναζητούν την ελευθερία.

Όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται πολύ κάποιον από τους προηγούμενους χαρακτήρες που έχει υποδυθεί, η βραβευμένη με Όσκαρ ανέφερε: «Έχω την τάση να προχωράω μπροστά».

Η ηθοποιός εξήγησε: «Δεν ασχολούμαι με το παρελθόν, αλλά υπάρχουν ορισμένα θέματα με τα οποία έχω ασχοληθεί περισσότερες φορές, όπως οι ρόλοι που παίζουμε στους άλλους σε σχέση με το ποιοι πραγματικά είμαστε, ιδίως αυτοί που πρέπει να παίζουν οι γυναίκες για διαφορετικούς ανθρώπους στη ζωή τους».

Και πρόσθεσε: «Η ελευθερία των γυναικών και η δυνατότητα να λένε τις δικές τους ιστορίες είναι ένα θέμα που επανέρχεται συχνά, όχι σκόπιμα, αλλά εκ των υστέρων μπορώ να πω: "Με ελκύουν αυτά τα θέματα"».

Η Νάταλι οριστικοποίησε το διαζύγιό της στη Γαλλία τον περασμένο μήνα, δίνοντας τέλος σε έναν γάμο 12 ετών, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός της στο «People».

Το πρώην ζευγάρι έχει δύο παιδιά και ζούσε μαζί στη γενέτειρα του Benjamin, στη Γαλλία, για αρκετά χρόνια.

Η Νάταλι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον περασμένο Ιούλιο, ένα μήνα αφότου το γαλλικό περιοδικό «Voici» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ-βόμβα που ισχυριζόταν ότι ο Μπέντζαμιν, 46 ετών, είχε σχέση με μια διάσημη 25χρονη περιβαλλοντική ακτιβίστρια.

