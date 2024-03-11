Simply irresistible… Πραγματικά ακαταμάχητη η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία μετά την απονομή των 96ων Όσκαρ παραβρέθηκε στο λαμπερό πάρτι του Vanity Fair με ένα σέξι φόρεμα. Το φόρεμα της Σουίνι ήταν κυριολεκτικά και… μεταφορικά τολμηρό.

Δεν ήταν τόσο το τολμηρό ντεκολτέ, αλλά η απόφαση της 26χρονης ηθοποιού να φορέσει το ίδιο φόρεμα, σε διαφορετική απόχρωση που είχε φορέσει προ 20 ετών η Αντζελίνα Τζολί και να συγκριθεί ευθέως μαζί της!



Στα βραβεία Όσκαρ του 2004 η Τζολί είχε φορέσει ένα εξώπλατο λευκό σατέν φόρεμα που είχε προκαλέσει το θαυμασμό. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης δικά σας.



