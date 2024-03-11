Η Μαντόνα βιντεοσκοπήθηκε να ζητάει συγγνώμη από άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο, αφού αρχικά η «βασίλισσα της ποπ» αναρωτήθηκε γιατί κάποιοι δεν σηκώνονταν όρθιοι την ώρα της εμφάνισής της.

Στα πλάνα που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του αμερικανικού σκέλους της περιοδείας της «Celebration» και μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες, η τραγουδίστρια, μιλώντας στο μικρόφωνό της, λέει σε έναν θεατή: «Τι κάνεις καθισμένος εκεί κάτω; Χορέψτε μαζί μου!», προτού περπατήσει προς το άτομο υπό τις επευφημίες του κοινού.

Madonna questions fan for sitting down during her show then finds out they’re on a wheelchair:



“Oh okay, politically incorrect, sorry about that. I’m glad you’re here.” pic.twitter.com/oezHxfjrFn — Pop Crave (@PopCrave) March 9, 2024

Όταν συνειδητοποιεί το λάθος της, λέει: «Έκανα λάθος, συγγνώμη γι' αυτό. Χαίρομαι που είσαι εδώ».

‘Politically incorrect. Sorry about that’: Madonna apologises for telling wheelchair user to stand at concert https://t.co/xdhVGU2JiU — The Guardian (@guardian) March 11, 2024

Η περιοδεία της «Celebration» πραγματοποιείται μετά από μια αναβολή πέρυσι, όταν η καλλιτέχνιδα υπέστη μια σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο τον Ιούνιο. Αργότερα δήλωσε ότι η περιπέτεια της υγείας της την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο τυχερή είναι που ζει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.