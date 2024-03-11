Λογαριασμός
H Madonna απολογείται για την γκάφα της: Ζήτησε από άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο να σηκωθεί!

Η «βασίλισσα της ποπ» ζήτησε συγγνώμη 

H Madonna

Η Μαντόνα βιντεοσκοπήθηκε να ζητάει συγγνώμη από άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο, αφού αρχικά η «βασίλισσα της ποπ» αναρωτήθηκε γιατί κάποιοι δεν σηκώνονταν όρθιοι την ώρα της εμφάνισής της. 

Στα πλάνα που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του αμερικανικού σκέλους της περιοδείας της «Celebration» και μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες, η τραγουδίστρια, μιλώντας στο μικρόφωνό της, λέει σε έναν θεατή: «Τι κάνεις καθισμένος εκεί κάτω; Χορέψτε μαζί μου!», προτού περπατήσει προς το άτομο υπό τις επευφημίες του κοινού.

Όταν συνειδητοποιεί το λάθος της, λέει: «Έκανα λάθος, συγγνώμη γι' αυτό. Χαίρομαι που είσαι εδώ». 

Η περιοδεία της «Celebration» πραγματοποιείται μετά από μια αναβολή πέρυσι, όταν η καλλιτέχνιδα υπέστη μια σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο τον Ιούνιο. Αργότερα δήλωσε ότι η περιπέτεια της υγείας της την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο τυχερή είναι που ζει. 

