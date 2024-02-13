Ο διάσημος ράπερ Kanye West, γνωστός ως ΥΕ, συνεχίζει ακάθεκτος να ανεβάζει στους λογαριασμούς του στα social media βίντεο και φωτογραφίες της σχεδόν γυμνής συζύγου του, Bianca Censori, παρά την κατακραυγή που έχει προκαλέσει αυτή η εμμονή του.

Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή του, ανέβασε (3 φορές) βίντεο της γυναίκας του, να διασκεδάζει ημίγυμνη στο after party του Super Bowl.

Το βίντεο έλαβε τόσο αρνητικά σχόλια από τους followers του - ότι δεν σέβεται την γυναίκα του, την εκμεταλεύεται κτλ - που τελικά απάντησε οργισμένος στις κατηγορίες για την Bianca Censori, βρίζοντας τους θαυμαστές του.

«Αν δεν σας αρέσουν οι αναρτήσεις μου, άντε γ@*&#@$. Αλήθεια, παρατήστε με, αφήστε μόνο του τον γ&#$@!* τον βασιλιά. Δεν με ενδιαφέρει φίλε μου. Θα κάνω αναρτήσεις με τη σύζυγό μου όσο θέλω. Βάλε τη δική σου γυναίκα στο δικό σου γ&#$@!* Instagram» ακούγεται να λέει στο βίντεο που ανέβασε, ενώ η Bianca περνάει δίπλα του.

«Λοιπόν θέλω να πω σε όλους ότι ανέβασα φωτογραφίες 3 φορές το βίντεο της συζύγου μου, εν γνώσει μου, γιατί αυτό με κάνει χαρούμενο. Αυτό που λέω είναι ότι κυκλοφόρησα δίσκο και ακόμα ακούω σχόλια του τύπου "κάνεις αναρτήσεις με τη γυναίκα σου;". Το κάνω γιατί με κάνει ευτυχισμένο. Γι' αυτό σας αρέσει η μουσική μου γιατί εγώ είμαι χαρούμενος οπότε μη λέτε τίποτα αρνητικό. Αν δεν σας αρέσει η σελίδα μου και δε σας αρέσουν οι αναρτήσεις μου, άντε γ@*&#@$. Αλήθεια, παρατήστε με, αφήστε μόνο του τον γ&#$@!* τον βασιλιά. Δεν με ενδιαφέρει φίλε μου. Θα κάνω αναρτήσεις με τη σύζυγό μου όσο θέλω. Βάλε τη δική σου γυναίκα στο δικό σου γ&#$@!* Instagram» ειπε ο West.

Πηγή: skai.gr

