Πρίγκιπας William: Σε gala dinner με τον Tom Cruise

Συμμετείχε στο Gala Ball της φιλανθρωπικής οργάνωσης Air Ambulance του Λονδίνου, όπου είχε επισκέπτη τον διάσημο ηθοποιό Tom Cruise, στα πλαίσια μιας εντυπωσιακής συνάντησης.

Καθώς οι ειδήσεις για την υγεία του πρίγκιπα Κάρολου και τα σενάρια διαδοχής στον θρόνο του Ηνωμένου Βασιλείου συζητιούνται εντατικά στα μέσα ενημέρωσης, ο πρίγκιπας William έκανε μια σημαντική δημόσια εμφάνιση την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου.

Συμμετείχε στο Gala Ball της φιλανθρωπικής οργάνωσης Air Ambulance του Λονδίνου, όπου είχε επισκέπτη τον διάσημο ηθοποιό Tom Cruise, στα πλαίσια μιας εντυπωσιακής συνάντησης.

Τον πρίγκιπα William και τον Tom Cruise τους ενώνει ένα κοινό ενδιαφέρον για τη φιλανθρωπία και τον αέρα, και αυτό φάνηκε στη φωτογραφία που πόζαραν μαζί. Η εικόνα αυτή δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του πρίγκιπα William και της Kate στο Instagram, με τον πρίγκιπα να σχολιάζει: «Χαίρομαι που σε γνώρισα εδώ, Tom Cruise!».

