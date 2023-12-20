Η Κένταλ Τζένερ δέχθηκε «πυρά» από τους θαυμαστές της επειδή φόρεσε ένα αληθινό γούνινο παλτό. Μάλιστα, η ίδια «ανέβασε» τις σχετικές φωτογραφίες στο Instagram, κάτι που εξόργισε ακόμη περισσότερο τους ακολούθους της.

Οι θαυμαστές κατηγόρησαν την τηλεπερσόνα ότι φοράει αληθινή και όχι ψεύτικη γούνα, παρά το γεγονός ότι είναι φιλόζωη. Μάλιστα, ένας χρήστης αποκάλεσε την ίδια και την επιλογή του ρούχου της «άθλια» και ρώτησε: «Πόσα αθώα ζώα πέθαναν;», ενώ ένας άλλος της έγραψε: «Είσαι ντυμένη με αίμα».

Kendall Jenner is SLAMMED for wearing a $27K real shearling fur coat as fans brand her 'vile': 'How many innocent animals died?' https://t.co/OVi5uSmTm6 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 20, 2023

Το μοντέλο, το οποίο απολαμβάνει ένα εορταστικό ταξίδι στο Άσπεν μαζί με στενούς φίλους της, όπως τη Hailey και τον Justin Bieber, έκανε επίδειξη της γούνας της, ενώ παράλληλα άδραξε την ευκαιρία να διαφημίσει και μια τεκίλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες, η Kendall Jenner και ο Bad Bunny έγινε γνωστό ότι αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στη ζωή. Το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο, όταν εθεάθησαν σε διπλό ραντεβού με τη Hailey Bieber και τον σύζυγό της. Μια πηγή είχε αναφέρει εκείνη την περίοδο πως τους γνώρισαν φιλικά τους πρόσωπα μετά τη μετεγκατάσταση του ράπερ στο Λος Άντζελες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.