Έξι λόγοι που μας στερούν τη μαγεία των γιορτών

Υποτίθεται ότι οι γιορτές είναι η πιο ωραία εποχή του χρόνου. Είναι ημέρες ξεκούρασης, αποχής από την τρέλα της καθημερινότητας, επαφής με αγαπημένα πρόσωπα, ξεγνοισιάς, χαράς, ανταλλαγής δώρων, παραγωγής αναμνήσεων.

Κάτι τέτοιο, όμως, δε φαίνεται να ισχύει, γιατί η χαρά δεν είναι ένας μαγικός διακόπτης που γυρνάμε και ξαφνικά όλα τα προβλήματα έχουν εξαφανιστεί. Οι γιορτές είναι πράγματι μια όμορφη περίοδος, ταυτόχρονα όμως και τόσο έντονη, που πολλοί αισθάνονται σαν να τους ασκείται πίεση να νιώσουν καλά με το ζόρι. Όλη αυτή η ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πολλά οδυνηρά συναισθήματα.

Άλλωστε, δεν έχουν όλοι στη ζωή τους αγαπημένα πρόσωπα που θα συναντήσουν ή την οικονομική άνεση να διοργανώσουν μεγάλα τραπέζια και φανταχτερές γιορτές. Επομένως, όχι μόνο δεν μπορούν να χαρούν τη μαγεία των Χριστουγέννων, αλλά στην πραγματικότητα αυτή η περίοδος επιτείνει την δυστυχία ή την έλλειψή τους. Κι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκείνοι που έχουν περισσότερη ανάγκη να νιώσουν την μαγεία των γιορτών. Ευτυχώς, υπάρχει τρόπος.

Το The Every Girl συγκέντρωσε τις κυριότερες συμβουλές των ειδικών για το πώς θα ξεπεράσεις τις δυσκολίες των γιορτών και θα περάσεις όσο πιο καλά γίνεται αυτά τα Χριστούγεννα:

Αν οι γιορτές σου προκαλούν αίσθημα πίεσης και εξάντλησης

Μάλλον περιμένεις πολλά απ’ αυτή την περίοδο. «Οι γιορτές είναι αγχωτικές γιατί υπάρχουν πολλά «πρέπει» γύρω τους», εξηγεί η Chloe Ballatore, ειδική σε θέματα σχέσεων και επικοινωνίας. «Έχουν τελετουργίες κι επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες. Αυτές οι δράσεις εξυπηρετούν, όμως, πραγματικά τη δική σου ευχαρίστηση;». Προσδιόρισε ποια είναι εκείνα που πιστεύεις ότι «πρέπει» να κάνεις για σένα και για κανέναν άλλο λόγο. Δώσε προτεραιότητα στη δική σου ευημερία, πάνω και πέρα από τις γενικές προσδοκίες και προσπάθησε να μην κάνεις τίποτα που απλώς νιώθεις ότι «πρέπει» να κάνεις.

Στο The Everygirl Podcast, η νευροψυχολόγος δρ. Sanam Hafeez τονίζει ότι η αντιμετώπιση του άγχους κατά τη διάρκεια της περιόδου των γιορτών είναι ανάλογη με τη διαχείριση που γίνεται οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. «Δεν χρειάζεται να λες ναι σε κάθε πρόσκληση. Η συμβουλή μου για τις διακοπές είναι η ίδια και για τον υπόλοιπο χρόνο: Δώσε προτεραιότητα στον εαυτό σου». Εάν νιώθεις εξάντληση, οριοθέτησε τον προσωπικό σου χρόνο και να πες όχι σε ό,τι δεν θες πραγματικά να κάνεις.

Εάν έχεις αρνητική σχέση με το φαγητό

Αδιαμφισβήτητα, οι γιορτές περιλαμβάνουν παραδοσιακά πολύ φαγητό. Ωστόσο, αυτό μπορεί να έχει πραγματικά αρνητικό αντίκτυπο σε όσους έχουν κακή σχέση με αυτό. Σύμφωνα με τη διαιτολόγο Tayler Silfverduk, που ειδικεύεται στις διατροφικές διαταραχές, ένας παράγοντας πρόκλησης τις γιορτές είναι οι άνθρωποι που σερβίρουν αδιάκοπα φαγητό και δεν δέχονται να μη το φας. Ακόμη κι αν έχουν καλές προθέσεις, το αποτέλεσμα είναι τελικά αρνητικό. Υπενθύμισε στην οικογένειά σου ότι το σώμα και οι διατροφικές σου ανάγκες δεν είναι αντικείμενο συζήτησης. Φάε προσεκτικά και μην παραλείπεις να σου υπενθυμίζεις ότι το φαγητό είναι και πρέπει να παραμένει κάτι ευχάριστο. Το άγχος για το φαγητό είναι χειρότερο για τον οργανισμό σου απ’ ότι οποιαδήποτε λιχουδιά.

Εάν σε ζορίζουν οι οικογενειακές συγκεντρώσεις

Όλοι ξέρουμε πόσο ευχάριστα, αλλά και πόσο δυσάρεστα μπορεί να εξελιχθεί μια οικογενειακή συγκέντρωση. Ορισμένοι συγγενείς μπορούν πραγματικά να σε κουράσουν και ίσως νιώθεις μερικά φορές ότι οι οικογενειακές συγκεντρώσεις σε εξαντλούν. Η ειδικός σε θέματα ευεξίας Missy McCrickard προτείνει να βάλεις όρια στους ενοχλητικούς συγγενείς ή απλώς να απομακρυνθείς από δυσάρεστες καταστάσεις. «Πες «όχι ευχαριστώ» ή «δεν θα πάρω μέρος σε αυτήν τη συζήτηση». Μπορείς, επίσης, να οριοθετήσεις εκ των προτέρων με τα πιο κοντινά σου άτομα θέματα που δεν επιθυμείς να θιχτούν στη διάρκεια των οικογενειακών τραπεζιών, ώστε να προλάβεις αμήχανες καταστάσεις.

Αν νιώθεις μοναξιά

Είτε αυτή η εποχή του χρόνου σου θυμίζει πιο έντονα πρόσωπα που δεν πια μαζί σου, είτε λειτουργεί ως μια υπενθύμιση ότι δεν έχεις τις σχέσεις που θα ήθελες στη ζωή σου, αυτή η περίοδος μπορεί να διέπεται από έντονο αίσθημα μοναξιάς. Η ψυχολόγος δρ. Rebecca Leslie λέει ότι το αντίδοτο είναι οποιαδήποτε σύνδεση σου προσφέρει ικανοποίηση. Πέρνα τις γιορτινές ημέρες με ανθρώπους που σε αγαπούν και σε υποστηρίζουν. «Αν αισθάνεστε μόνοι, να ξέρετε ότι δεν είστε οι μόνοι που νιώθετε έτσι», λέει χαρακτηριστικά η δρ. Leslie. «Αντιμετώπισε με στοργικότητα και συμπόνοια τον εαυτό σου. Μίλα του όπως θα έκανες με τα αδέρφια ή τους κολλητούς σου. Πέρνα χρόνο κάνοντας τις δραστηριότητες που σε ευχαριστούν, με τα αγαπημένα σου πρόσωπα και πες «όχι» σε οτιδήποτε δεν σου δημιουργεί ευχαρίστηση».

Εάν αντιμετωπίζεις οικονομικές δυσκολίες

Καλώς ή κακώς, οι γιορτές έρχονται με μια οικονομική πίεση. Συχνά, μας αρέσει να δείχνουμε την αγάπη μας κάνοντας έξοδα: Γενναία σουπερμάρκετ για υπέρογκα τραπέζια, δώρα για τους αγαπημένους μας, στολίδια για το σπίτι και τόσα άλλα. Πέρα από τη λίστα αγορών, ξοδεύουμε επίσης χρήματα σε νέα ρούχα, πάρτι, ταξίδια και άλλα. Η λύση είναι απλή, σύμφωνα με την ψυχοθεραπεύτρια Sara Kuburic: «Δεν χρειάζεται να ξεφύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Μπορείς να είσαι ειλικρινής με τα αγαπημένα σου άτομα σχετικά με το τι μπορείς και τι όχι να πληρώσεις και να βρεις παραδόσεις και δραστηριότητες πιο προσιτές ή και τελείως δωρεάν».

Ό,τι κι αν σου χαλάει τη μαγεία των Χριστουγέννων, να θυμάσαι ότι η αυτο-φροντίδα είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά σε περιόδους υπερβολικής πίεσης. Δημιούργησε ρουτίνες χαλάρωσης και ευεξίας στην καθημερινότητά σου, για να μπορέσεις να κρατήσεις τα καλά από αυτή τη γιορτινή περίοδο του χρόνου.

