Ένα snapshot των ζωδίων για το 2024: Αστρολογικά θέματα, ημερομηνίες και μάντρα

Η αστρολογία, στα καλύτερά της, είναι ένα εργαλείο όχι μόνο για να κρίνουμε την ποιότητα του χρόνου, αλλά και για να κατανοήσουμε πώς οι ατομικές μας εμπειρίες σχετίζονται με το συλλογικό. Αυτό που συμβαίνει στον ουρανό αλληλεπιδρά με τον χάρτη του καθενός διαφορετικά.

Ορισμένα θέματα μπορεί να είναι μεγάλη υπόθεση για εσένα κι άλλα μπορεί να περάσουν χωρίς να παρατηρήσεις πολλά. Κάτι πολύ δύσκολο για σένα να είναι εύκολο για έναν φίλο.

Η γνώση του τι έρχεται μας βοηθά να προετοιμαστούμε όχι μόνο ατομικά αλλά και συλλογικά.

Ένα κύριο κεφάλαιο κλείνει, ένα νέο ανοίγει

Διέλευση: Ο Πλούτωνας μπαίνει στον Υδροχόο

Πότε: 20 Ιανουαρίου έως 1 Σεπτεμβρίου, 19 Νοεμβρίου έως 2044!

Ποιον επηρεάζει περισσότερο: Υδροχόος, οποιοσδήποτε με πλανήτες ή τοποθετήσεις στις πρώτες μοίρες του Υδροχόου, του Ταύρου, του Λέοντα και του Σκορπιού

Ο Πλούτωνας—ο πλανήτης που ορίζει την εποχή του μετασχηματισμού—εισέρχεται στον Υδροχόο στις 20 Ιανουαρίου όπου θα παραμείνει—εκτός από μια σύντομη βουτιά πίσω στον Αιγόκερω από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 19 Νοεμβρίου 2024—μέχρι το 2044! Ο Πλούτωνας στον Υδροχόο φέρνει σημαντικούς μετασχηματισμούς (κάποιοι θα μπορούσαν να πουν μεταλλάξεις) στις κοινωνικές δομές, την τεχνολογία και τη συλλογική σκέψη.

Εκδηλώσου

Διέλευση: Κρόνος στους Ιχθείς

Πότε: Όλο τον χρόνο

Ποιον επηρεάζει περισσότερο: Ιχθύς, Δίδυμος, Παρθένος, Τοξότης

Ο Κρόνος – πλανήτης των ορίων, της δομής και των ευθυνών – περνά όλο το 2024 σε μεταβλητό ζώδιο του νερού Ιχθύς. Αν και η ακαμψία του Κρόνου και η μαγική σκέψη των Ιχθύων μπορεί να φαίνονται σαν πολικά αντίθετα, μαζί αυτές οι δυνάμεις ενθαρρύνουν να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα.

Ποιότητα > Ποσότητα

Διέλευση: Εκλείψεις στον Κριό/Ζυγό

Πότε: 25 Μαρτίου, 8 Απριλίου, 2 Οκτωβρίου. Εποχή έκλειψης Μάρτιο-Απρίλιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο

Ποιον επηρεάζει περισσότερο: Κριός και Ζυγός. Τιμητική Μνεία στον Καρκίνο και τον Αιγόκερω

Στις 17 Ιουλίου 2023, οι σεληνιακές κόμβοι μετατράπηκαν σε Κριό και Ζυγό ξεκινώντας μια νέα εποχή τολμηρών επιλογών. Εγκαταλείπουμε συμπεριφορές που αρέσουν στους ανθρώπους. Οι εκλείψεις συμβαίνουν κάθε έξι μήνες όταν ο ήλιος και η σελήνη ευθυγραμμίζονται με τους σεληνιακούς κόμβους και το 2023 είχαμε δύο «εκλείψεις προεπισκόπησης» στον Κριό και τον Ζυγό στις 20 Απριλίου και στις 14 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Τώρα, το 2024, μπορούμε να δούμε πώς παίζονται αυτές οι ιστορίες. Ο Κριός έχει να κάνει με την αυτονομία και ο Ζυγός έχει να κάνει με την ισορροπία, αλλά με αυτή τη διαμόρφωση, η ποιότητα είναι πολύ πιο σημαντική από την ποσότητα. Οι άνθρωποι θα νοιάζονται πολύ λιγότερο για το τι σκέφτονται οι άλλοι κάτω από αυτούς τους ουρανούς, γι’ αυτό ετοιμαστείτε για καθαρά διαλείμματα και ζεστές λήψεις.

Πειραματισμός

Διέλευση: Ο Δίας σε σύνοδο με τον Ουρανό στον Ταύρο

Πότε: 20 Απριλίου

Ποιον επηρεάζει περισσότερο: Ταύρος, Τοξότης, Ιχθύς

Ένα σημαντικό θέμα που δημιουργείται από τον Μάιο του 2023 κορυφώνεται στις 20 Απριλίου όταν ο Δίας συναντά τον Ουρανό. Πρόκειται για μια διέλευση κάθε 12 χρόνια που φέρνει σημαντικές καλλιτεχνικές και επιστημονικές καινοτομίες. Αυτή τη φορά που συμβαίνει στον Ταύρο, μπορούμε να περιμένουμε πολιτιστικούς κλυδωνισμούς στην οικονομία, στα συστήματα τροφίμων και στην κυριολεκτική Γη. Σε προσωπικό επίπεδο, πολλοί μπορεί να παρασυρθούν να αλλάξουν τη ρουτίνα ομορφιάς, το προσωπικό τους στυλ και τις μεθόδους οργάνωσης.

Ταξινόμηση μέσω του χάους

Διέλευση: Ο Δίας στους Διδύμους

Πότε: 25 Μαΐου και μετά

Ποιον επηρεάζει περισσότερο: Δίδυμος, Ιχθύς, Τοξότης, Παρθένος

Στις 25 Μαΐου, ο Δίας – πλανήτης της επέκτασης, της ελευθερίας και της ανακούφισης – εισέρχεται στους Διδύμους για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Η τελευταία φορά που ο Δίας ήταν στους Διδύμους ήταν τον Ιούνιο του 2012 – τον Ιούνιο του 2013. Αν κοιτάξετε πίσω σε εκείνη τη χρονική περίοδο, μπορεί να σας δώσει ενδείξεις για το ποιοι τομείς της ζωής σας θα αρχίσουν να αναπτύσσονται, να ακμάζουν και να φτάνουν σε νέα ύψη στα τέλη της Άνοιξης και του Καλοκαιριού. Το κουτσομπολιό, η φλυαρία κυριαρχούν κάτω από αυτή την επιρροή, και η μεγαλύτερη επιτυχία θα βρεθεί για όσους είναι σε θέση να ξεπεράσουν το χάος.

Τι θα γίνει όμως το 2024 για κάθε ζώδιο;

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Είναι η χρονιά σου για: Να γίνεις πλούσια και να κάνεις νέους φίλους. Είναι μια προκλητική χρονιά για: τη μοναξιά και την ψυχική υγεία

Μήνες κύριου χαρακτήρα: Μάρτιος, Απρίλιος, Οκτώβριος

Μάντρα 2024:

Αγάπη: Ευκολία

Χρήματα: Τυχερή

Σπίτι & Οικογένεια: Ελευθερία

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Είναι η χρονιά σου για: Να εκφραστείς και να χτίσεις τον πλούτο σου. Είναι μια προκλητική χρονιά για: Φιλία και κοινωνικοποίησης

Μήνες κύριου χαρακτήρα: Ιανουάριος έως Μάιος

Μάντρα 2024:

Αγάπη: Ανακούφιση

Χρήματα: Επένδυση

Σπίτι & Οικογένεια: Σταθερότητα

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 20 Ιουνίου)

Είναι η χρονιά σου για: Να ευδοκιμίσεις τόσο στο μυαλό όσο και στο σώμα σου. Είναι μια προκλητική χρονιά για: Καριέρα και δημόσια εικόνα

Μήνες κύριου χαρακτήρα: Ιούνιος έως Δεκέμβριος

Μάντρα 2024:

Αγάπη: Άνεση

Χρήματα: Εξοικονόμιση

Σπίτι & Οικογένεια: Αναβάθμιση

Καρκίνος (21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Είναι η χρονιά σου για: Κοινωνικοποίηση (Ιανουάριος-Μάιος) και στη συνέχεια για βύθιση στη μοναξιά (Ιούνιος-Δεκέμβριος). Είναι μια προκλητική χρονιά για: Σχέδια ταξιδιών και εκπαίδευσης

Μήνες κύριου χαρακτήρα: Μάρτιος και Απρίλιος

Μάντρα 2024:

Αγάπη: Συμφιλίωση

Χρήματα: Ευκαιρία

Σπίτι & Οικογένεια: Ποιότητα

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Είναι η χρονιά σου για: Ανάπτυξη σταδιοδρομίας και δικτύωση. Είναι μια δύσκολη χρονιά για: Χρέη, φόρους και συμφιλίωση

Μήνες κύριου χαρακτήρα: Απρίλιος και Μάιος

Μάντρα 2024:

Αγάπη: Συμβιβασμός

Χρήματα: Εξέλιξη

Σπίτι & Οικογένεια: Ανάσες

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Είναι η χρονιά σου για: Να διευρύνεις το μυαλό σου και να αποκτήσεις τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι μια προκλητική χρονιά για: Σχέσεις

Μήνες κύριου χαρακτήρα: Αύγουστος, Σεπτέμβριος

Μάντρα 2024:

Αγάπη: Αφοσίωση

Χρήματα: Κορυφή

Σπίτι & Οικογένεια: Επαναβαθμονόμηση

Ζυγός (23 Σεπτεμβρίου – 21 Οκτωβρίου)

Είναι η χρονιά σου για: Να κάνεις επενδύσεις και να διευρύνεις το μυαλό σου. Είναι μια προκλητική χρονιά για: Υγεία και ρουτίνες

Μήνες κύριου χαρακτήρα: Μάρτιος, Απρίλιος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος

Μάντρα 2024:

Αγάπη: Μπλουμ

Χρήματα: Bonanza

Σπίτι & Οικογένεια: Ανακατασκευή

Σκορπιός (22 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

Είναι η χρονιά σου για: Εύρεση αγάπης. Είναι μια προκλητική χρονιά για: Ρομαντισμό και «Just for fun».

Μήνες κύριου χαρακτήρα: Απρίλιος και Μάιος

Μάντρα 2024:

Αγάπη: Καινοτομία

Χρήματα: Καθαρά

Σπίτι & Οικογένεια: Μεταμόρφωση

Τοξότης (22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Είναι η χρονιά σου για: Να μπεις σε φόρμα και να βρεις την αγάπη. Είναι μια δύσκολη χρονιά για: Σπίτι και οικογένεια.

Μήνες κύριου χαρακτήρα: Ιούνιος, Σεπτέμβριος

Μάντρα 2024:

Αγάπη: Άξια

Χρήματα: Άνετα

Σπίτι & Οικογένεια: Οραματισμός

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Είναι η χρονιά σου για: Ρομαντισμό και γυμναστική. Είναι μια προκλητική χρονιά για: Διατήρηση επαφής.

Μήνες κύριου χαρακτήρα: Μάρτιος, Απρίλιος, Οκτώβριος, Νοέμβριος

Μάντρα 2024:

Αγάπη: Επιθυμία

Χρήματα: Πολλά

Σπίτι & Οικογένεια: Επέκταση

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Είναι η χρονιά σου για: Σπίτι, οικογενειακή ανάπτυξη και ρομαντισμό. Είναι μια προκλητική χρονιά για: Χρήματα.

Μήνες κύριου χαρακτήρα: Ιανουάριος, Απρίλιος, Νοέμβριος

Μάντρα 2024:

Αγάπη: Σειρήνα

Χρήματα: Οικονομία

Σπίτι & Οικογένεια: Αποδοχή

Ιχθύς (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Είναι η χρονιά σου για: Σπίτι, οικογένεια και ανάπτυξη του τοπικού σου δικτύου. Είναι μια προκλητική χρονιά για: Την αυτοέκφραση.

Μήνες κύριου χαρακτήρα: Όλο το χρόνο TBH (αλλά ειδικά τον Σεπτέμβριο)

Μάντρα 2024:

Αγάπη: Αγάπη του εαυτού

Χρήματα: Ευημερία

Σπίτι & Οικογένεια: Επαναβαθμονόμηση

