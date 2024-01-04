Μια για πάντα αποφάσισε να εγκαταλείψει τον χώρο της μουσικής η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, όπως ανακοίνωσε μέσω Instagram η ίδια η σταρ.

Απαντώντας τις φήμες ότι ψάχνει συνθέτες και στιχουργούς επειδή σχεδιάζει επιστρέψει στο στούντιο για το 10ο άλμπουμ της, η 42χρονη «πριγκίπισσα της ποπ» ξεκαθάρισε κατηγορηματικά: «Λένε συνέχεια ότι απευθύνομαι σε τυχαίους ανθρώπους για να κάνω ένα νέο άλμπουμ… Δεν θα επιστρέψω ποτέ στη μουσική βιομηχανία!!!"

«Για να είμαστε ξεκάθαροι, οι περισσότερες ειδήσεις είναι σκουπίδια!!!» έγραψε επίσης στην ανάρτησή της, την οποία μάλιστα συνοδεύει με τον αναγεννησιακό πίνακα του Guido Reni «Η Σαλώμη κρατά το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή».

«Όταν γράφω, γράφω για πλάκα ή γράφω για άλλους. Για όσους από εσάς έχετε διαβάσει το βιβλίο μου, υπάρχουν πολλά που δεν ξέρετε για εμένα» αναφέρει.

. Αποκάλυψε ωστόσο, πως τα τελευταία δύο χρόνια έχει γράψει πάνω από 20 τραγούδια για άλλους.

«Είμαι στιχουργός-φάντασμα και το απολαμβάνω τόσο πολύ», δήλωσε.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στη διάρκεια της καριέρας της πούλησε πάνω από 201 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο και έγινε το μεγαλύτερο ποπ είδωλο της γενιάς της. Μάλιστα, με τον Μάικλ Τζάκσον γνωριζόταν προσωπικά και τραγούδησαν μαζί το 2002 στα MTV Video Awards.

Britney se retira de los escenarios, ella ya es ícono ,es la princesa del pop y aquí un video del rey del pop Michael Jackson y Britney Spears en los MTVMA 2001. 🤷‍♀️💅💃🔥 #britneyspears #michaeljackson pic.twitter.com/iiqGRDAfXk — Mariangelita 🇵🇪 (@maryluna500) January 4, 2024

Κατέχει το ρεκόρ του καλλιτέχνη, εν ζωή, με τα περισσότερα μουσικά βραβεία παγκοσμίως και θεωρείται η «Πριγκίπισσα της Ποπ».

Μάλιστα, πριν την συναισθηματική κατάρρευσή της και την περιπέτεια με την κηδεμονία του πατέρα της, η Σπίαρς θεωρούταν η διάδοχος της «βασίλισσας» Μαντόνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.