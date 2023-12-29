Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Μεγάλος ο ανταγωνισμός στο εργασιακό σας περιβάλλον και αισθάνεστε ότι πρέπει να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας για να μπορέσετε να διατηρήσετε τα κεκτημένα σας. Η συναισθηματική σας ζωή φαίνεται να πηγαίνει καλά, ίσως όμως επειδή δεν τολμάτε να θίξετε τα κακώς κείμενα της σχέσης σας. Είναι καιρός να βάλετε τα πράγματα στην θέση τους, κάνοντας μια ανοιχτή και εποικοδομητική συζήτηση με το ταίρι σας.

Ταύρος

Η αισιοδοξία και η απαισιοδοξία θα διαδέχονται η μια την άλλη. Η ατμόσφαιρα έχει γίνει λίγο βαριά, τόσο στον αισθηματικό, όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Αν η συμπεριφορά των γύρω σας δεν σας αρέσει, μη γίνεστε εκρηκτικοί και ευερέθιστοι. Ερωτικά μπορεί να ξαφνιαστείτε από το ενδιαφέρον κάποιου για σας.

Δίδυμοι

Είναι μια καλή μέρα η σημερινή για να λύσετε εκκρεμείς οικογενειακές υποθέσεις. Η ευγένεια και η γενναιοδωρία του χαρακτήρα σας θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της μέρας, εάν καταφέρετε να χαλαρώσετε και αφεθείτε να εκφραστείτε ελεύθερα.

Καρκίνος

Διαφωνίες ή διαφορές απόψεων θα προκύψουν σήμερα. Μην επηρεάζεστε από τρίτους αρνητικά και μη γίνεστε εριστικοί με τους συνεργάτες σας. Δεν συντρέχει λόγος αμφισβήτησης, καθώς κάποια πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα και θα αποδειχτεί ότι κάνατε σημαντικά λάθη κατά το πρόσφατο παρελθόν, τα οποία θα πρέπει να παραδεχτείτε και να ομολογήσετε, αν και δεν σας ευχαριστεί καθόλου…

Λέων

Έχετε κατακτήσει ότι επιθυμούσατε στον επαγγελματικό τομέα, αλλά φαίνεται ότι δεν σας ικανοποιεί και θέλετε να κάνετε αλλαγές και αναπροσαρμογές. Καλό θα ήταν να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην καταστρέψετε ότι με τόσο κόπο χτίσατε. Στα συναισθηματικά σας θα προσελκύσετε την προσοχή επάνω σας σήμερα και θα έχετε πληθώρα επίδοξων ερωτικών συντρόφων. Κάντε την επιλογή σας ανάλογα με τις αντικειμενικές σας ανάγκες και μην παρασύρεστε από τον ενθουσιασμό, γιατί θα το μετανιώσετε πριν καν ξημερώσει…

Παρθένος

Σήμερα έχετε έντονα την αίσθηση ότι η ψυχική επαφή που είχατε με το ταίρι σας έχει με τον καιρό χαθεί. Προσπαθήσετε να τις κινήσεις σας να αναθερμάνετε την ατμόσφαιρα και να ρίξετε νέες γέφυρες συνεννόησης. Ίσως σκεφτείτε να πάρετε μέρος σε μια ομαδική δραστηριότητα που θα σας βοηθήσει να χαλαρώσετε λίγο από την καθημερινότητα σας και να φέρει κάτι νέο στην ζωή σας.

Ζυγός

Ίσως να κινηθείτε δυναμικά και να κόψετε κάποιους δεσμούς που αισθάνεστε ότι σας κρατάνε δέσμιους και δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε στην ζωή. Είστε πολύ δοτικοί, κάποιοι όμως σας εκμεταλλεύονται και σας απομυζούν. Δεν είναι ανάγκη να αλλοιώσετε τον χαρακτήρα σας και να αλλάξετε την συμπεριφορά σας, απλά κάντε ένα καλό ξεκαθάρισμα στον περίγυρο σας. Προσοχή όμως μην γκρεμίσετε τα πάντα γύρω σας…

Σκορπιός

Δείξετε λίγη περισσότερη υπομονή με τους γύρω σας και δώσετε τους την δυνατότητα να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Φανείτε ανεκτικοί και δεν θα χάσετε… Προσπαθείτε επίσης να είστε ακριβοδίκαιοι! Αυτό θα σας βοηθήσει να επιλύσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διενέξεις, είτε στο εργασιακό, είτε στο οικογενειακό σας περιβάλλον.

Τοξότης

Ήρεμη η μέρα σας και οι επαγγελματικές σας υποθέσεις βαίνουν καλώς. Έχοντας παραμερίσει πολλά από τα εμπόδια που έχουν βρεθεί στον δρόμο σας, έχετε καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταγράψετε επιτυχίες. Γιορτάστε τις επιτυχίες σας λοιπόν, αλλά μην επαναπαύεστε. Επωφεληθείτε της νηνεμίας αυτής και κάντε πράγματα για τον εαυτό σας, κάτι που θα σας ξεκουράσει και θα σας ανανεώσει.

Αιγόκερως

Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μια καλή μέρα η σημερινή, καθώς η έλλειψη αυτοπεποίθησης σας θα σας δημιουργήσει προβλήματα τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον συναισθηματικό τομέα. Υποβόσκει ένας εκνευρισμός και έχετε την διάθεση να έρθετε σε ρήξη με πρόσωπα που σας έχουν φέρει στα άκρα. Προσοχή μόνο μην ξεσπάτε σε άτομα που δεν σας φταίνε.

Υδροχόος

Προσοχή στην οικονομική σας διαχείριση σήμερα, γιατί τυχόν επιπόλαιες κινήσεις θα μπορούσαν να υποθηκεύσουν το μέλλον και τις οικονομίες σας. Η μέρα θα σας φέρει μια ανέλπιστη συνάντηση με φιλικό πρόσωπο από το παρελθόν που θα σας χαροποιήσει. Μια συγκέντρωση οικογενειακή ή φιλική θα κλείσουν μια χαρούμενη μέρα.

Ιχθείς

Αποβάλετε την μιζέρια και την λύπη από την ζωή σας και βρείτε την ισορροπία. Μοιράστε ισορροπημένα τον χρόνο σας μεταξύ επαγγελματικών υποχρεώσεων και προσωπικής ζωής, φροντίζοντας και για την ξεκούραση και εκτόνωση σας. Μια ασχολία που θα σας αποσπάσει την προσοχή από την καθημερινότητα σας θα ήταν εξαιρετικά ευεργετική για σας. Εάν έχει σχέση με την φύση ή τα φυτά ακόμη καλύτερα…

