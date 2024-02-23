Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Ηρεμία και γαλήνη επικρατεί γύρω σας και αυτό θα σας βοηθήσει να διεκπεραιώσετε τόσο τις δουλειές σας όσο και τις υποχρεώσεις σας προς την οικογένεια με έναν ομαλό και χαλαρό τρόπο. Με καλή συγκέντρωση και στοχευμένη δράση έχετε την ευκαιρία να κλείσετε με ευνοϊκούς όρους κάποιες υποθέσεις σας που χρονίζουν και να πάρετε μια βαθιά ανάσα.

Ταύρος

Αξιολογήστε εκ νέου την πορεία και τους στόχους σας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Δεν είναι αρμονική μέρα για τις σχέσεις σας και θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στις διατυπώσεις σας. Θα πρέπει να μάθετε να λέτε «όχι» σε ότι δεν σας εκφράζει και θεωρείτε ότι δεν σας χρησιμεύει. Ιδανική μέρα είναι η σημερινή για να ξεκινήσετε την νέα σας ζωή με επιλογές που να σας εξυπηρετούν …

Δίδυμοι

Θα διαπιστώσετε κατά την διάρκεια της μέρας ότι στην παρούσα επαγγελματική φάση η ομαδική δουλειά θα σας έδινε μια επιπλέον ώθηση. Αξιολογήστε τους συνεργάτες ή συναδέλφους και προωθήστε σε μια συνεργασία, αν αυτό είναι εφικτό.

Καρκίνος

Κάθε καινούργιο ξεκίνημα συνοδεύεται αναγκαστικά από το τέλος μιας κατάστασης. Μην θρηνείτε για ότι τελείωσε, προσηλωθείτε στο καινούργιο που ξεκινάει. Θα σας είναι ωστόσο χρήσιμη η παρουσία ενός στενού σας φιλικού προσώπου. Είναι από εκείνες τις μέρες που η παρουσία και μόνο ενός αγαπητού μας προσώπου είναι ικανή να γαληνέψει την ψυχή μας…

Λέων

Αποφεύγετε να ασχοληθείτε με όλα τα μεγάλα και σπουδαία της δικής σας ζωής και επικεντρώνετε την προσοχή σας στις κινήσεις των άλλων, τις οποίες έχετε την τάση να σχολιάζετε πικρόχολα… Θα πρέπει να θυμόσαστε ότι «τα αγαθά κατακτούνται με κόπο, μια και μόνο μέσα από την προσπάθεια μπορούμε να καλυτερέψουμε την καθημερινότητα μας…

Παρθένος

Διαφωνίες ή διαφορές απόψεων θα προκύψουν σήμερα. Μην επηρεάζεστε από τρίτους αρνητικά και μη γίνεστε εριστικοί με τους συνεργάτες σας. Δεν συντρέχει λόγος αμφισβήτησης, καθώς κάποια πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα και θα αποδειχτεί ότι κάνατε σημαντικά λάθη κατά το πρόσφατο παρελθόν, τα οποία θα πρέπει να παραδεχτείτε και να ομολογήσετε, αν και δεν σας ευχαριστεί καθόλου…

Ζυγός

Μπορείτε να πανηγυρίσετε με τις επιτυχίες που καταγράψατε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επαναπαυτείτε! Απαλλαγμένοι από τις φοβίες σας μπορείτε να απολαύσετε την ζωή! Επωφεληθείτε της μέρας και περάστε όμορφα με πρόσωπα που θα σας κάνουν να ξεχαστείτε.

Η μέρα προσφέρεται για χαλαρές φιλικές παρέες.

Σκορπιός

Απομακρυνθείτε όσο μπορείτε από τις σκοτούρες και τα προβλήματα που σας περιτριγυρίζουν και δώστε μια ευκαιρία στον εαυτό σας να χαλαρώσει και να αναγεννηθεί σωματικά και πνευματικά. Νοιώθετε λίγο απογοητευμένοι και η ψυχολογική σας κατάσταση δεν είναι καλή. Εμπιστευτείτε τα προβλήματα ή τις ανησυχίες σας σε άτομο που εμπιστεύεστε και θα ξελαφρώσετε.

Τοξότης

Ήρεμη η μέρα σας και οι επαγγελματικές σας υποθέσεις βαίνουν καλώς. Έχοντας παραμερίσει πολλά από τα εμπόδια που έχουν βρεθεί στον δρόμο σας, έχετε καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να καταγράψετε επιτυχίες. Γιορτάστε τις επιτυχίες σας λοιπόν, αλλά μην επαναπαύεστε. Επωφεληθείτε της νηνεμίας αυτής και κάντε πράγματα για τον εαυτό σας, κάτι που θα σας ξεκουράσει και θα σας ανανεώσει.

Αιγόκερως

Αντλείτε δύναμη και σιγουριά από κάποιο άτομο του περιβάλλοντος σας! Ακούστε τις συμβουλές του, μια και είναι αποστασιοποιημένο από το πρόβλημα που σας απασχολεί και μπορεί να δει με πιο καθαρή ματιά από σας. Μια σπουδαία ευκαιρία θα βρεθεί στον δρόμο σας σήμερα και αν την αδράξετε θα σας χαρίσει σημαντικές επιτυχίες στο άμεσο μέλλον.

Υδροχόος

Είστε αρκετά ξεροκέφαλοι και αποφεύγετε πεισματικά τους νεωτερισμούς. Κατά προτίμηση θα θέλατε να χειριστείτε τις καταστάσεις με τον παλιό, καλό τρόπο που έχετε συνηθίσει, οι συνθήκες όμως έχουν αλλάξει και θα πρέπει να προσαρμοστείτε. Αφήστε την μέρα να σας καθοδηγήσει, γιατί κάθε προσπάθεια επιβολής των δικών σας ρυθμών ή σχεδίων θα είναι μάταιος κόπος. Χαλαρώστε και απολαύστε το…

Ιχθείς

Η προσοχή σας είναι στραμμένη στην δουλειά και τα οικονομικά σας, οι εξελίξεις της μέρας όμως θα σας φέρουν ένα νέο συναίσθημα! Μπορεί να μην είναι τα χρήματα που θα θέλατε να σας φέρει η τύχη, σε κάθε περίπτωση όμως κακό δεν το λες… Κάποιες μικρές ενοχλήσεις από άποψη υγείας θα σας προβληματίσουν, δεν πρόκειται όμως για κάτι σημαντικό. Μην τους δίνετε σημασία και ασχοληθείτε με πιεστικές υποθέσεις που δεν μπορούν να περιμένουν.

