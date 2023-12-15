Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνατε κάποια σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της αναθέρμανσης της σχέσης σας, χρειάζεται όμως συνεχής ενασχόληση για να παραμείνει το κλίμα καλό… Το παίρνετε σιγά-σιγά απόφαση ότι ήρθε ο καιρός για τις βαθιές τομές που πρέπει να κάνετε και σκέφτεστε ακόμη και το ενδεχόμενη της αλλαγής τόπου κατοικίας.

Ταύρος

Κάτι αιφνίδιο μπορεί να χρωματίσει τη μέρα σας και να σας ταράξει. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι συμβαίνει κατά βάθος και να επιδιορθώσετε τις βλάβες που έχουν προκληθεί… Εάν αναζητάτε ερωτικό σύντροφο, είναι η κατάλληλη μέρα να κινηθείτε. Εάν πάλι βρίσκεστε σε μια μακροχρόνια σχέση, σήμερα ευνοούν οι πλανητικές συνθήκες μια προσπάθεια αναθέρμανσης και αναγέννησης του δεσμού σας.

Δίδυμοι

Κάτι η μέρα, κάτι οι πλανητικές συγκυρίες, η φαντασία σας, σας ταξιδεύει σε κόσμους μαγικούς και ονειρεμένους… Φροντίστε μόνο που και που να πατάτε και λίγο στο έδαφος. Έχετε καλές ηγετικές ικανότητες και μπορείτε να εμπνεύσετε τους γύρω σας, ιδίως στον εργασιακό χώρο. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξετε είναι να ανταμείβετε δίκαια τους γύρω σας για τις προσπάθειες τους.

Καρκίνος

Οι υποχρεώσεις σας τον τελευταίο καιρό σας απομάκρυναν από το ταίρι σας και θα βρεθείτε αντιμέτωποι με την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Αφιερώστε δημιουργικό χρόνο στα αγαπημένα σας πρόσωπα και οι ισορροπίες θα επανέλθουν σύντομα.

Λέων

Προσέξτε μην κάνετε λάθη στη δουλειά σας. Μην είστε αφηρημένοι, προσπαθήστε να δείξετε στον προϊστάμενο σας ότι ξέρετε να εργάζεστε σωστά όταν χρειάζεται. Η φαντασία και η διαίσθηση σας σήμερα μπορεί να είναι σχετική με την αισθηματική σας ζωή. Προς το βράδυ η ατμόσφαιρα είναι πιο ζωντανή και νιώθετε έντονα την ανάγκη για δράση και αλλαγή.

Παρθένος

Η πραγματική σοφία αποκτάται πάντοτε μέσα από τα λάθη που κάνουμε και από τα διδάγματα που παίρνουμε κάθε φορά. Μην αισθάνεστε άσχημα λοιπόν για λάθη που κάνατε, απλά μην τα επαναλαμβάνετε. Κάποια προβλήματα επικοινωνίας που εμφανίζονται σήμερα στην σχέση σας, οφείλονται πιθανότατα στην επιθετικότητα ή στην υπερβολική σας ευθιξία. Εάν δεν κάνετε εσείς ένα βήμα πίσω, τα πράγματα θα επιδεινωθούν.

Ζυγός

Κάτι φαίνεται να αλλάζει στην ζωή σας. Θα μπορούσε να είναι μια νέα φιλία που γεννιέται, μια νέα ερωτική γνωριμία ή ένας νέος συνεταιρισμός. Ότι και να είναι θα αλλάξει την ζωή σας με συναρπαστικό τρόπο. Υπάρχουνε μέρες που όλοι μας αντιμαχόμαστε το νεωτεριστικό και το άγνωστο, κάποιες άλλες όμως είμαστε πιο επιδεκτικοί. Σήμερα είναι η δική σας μέρα της αντίστασης. Αύριο όμως το σκηνικό θα είναι διαφορετικό…

Σκορπιός

Η μέρα σας βοηθάει να πραγματοποιήσετε τα πλάνα σας, μια και θα σας έρθουν όλα βολικά. Είστε ένα άτομο που μπορεί να προκαλεί με την εκκεντρική του εμφάνιση ή συμπεριφορά, δεν παύετε όμως να έχετε πολλές συμπάθειες που θα σας βοηθήσουν. Οι αποφάσεις που θα πάρετε σήμερα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια πνοή και να μην αντανακλούν μόνο τις τρέχουσες ανάγκες ή επιδιώξεις σας.

Τοξότης

Είναι η μέρα που θα πρέπει να βάλετε λίγο φρένο στους ξέφρενους ρυθμούς σας και να ακούσετε προσεκτικά τους άλλους, κυρίως τον σύντροφο σας, τι έχουν να σας πουν. Με την συζήτηση μπορούν να λυθούν πολλά προβλήματα. Η μέρα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες και ελπιδοφόρες εξελίξεις! Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη ή μια νέα ερωτική σχέση για τους αδέσμευτους, που μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής για τα αισθηματικά σας.

Αιγόκερως

Φιλικά πρόσωπα θα χρειαστούν την στήριξη σας, κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να θυσιάσετε τουλάχιστον μέρος του προγράμματος σας για χάρη τους. Κάντε το με την ψυχή σας. Σε αισθηματικό επίπεδο αισθάνεστε αρκετά ασφαλής στην σχέση σας και διαισθάνεστε η ισορροπία να έχει επανέλθει. Μην θεωρείτε τίποτε δεδομένο και επαναπαύεστε, μια και οι σχέσεις, όπως και κάθε τι άλλο στην ζωή, εξελίσσονται και μεταβάλλονται.

Υδροχόος

Οι δυσκολίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος έχουν περάσει και εσείς μπορείτε πια να πάρετε μια βαθιά ανάσα. Μην θυσιάζετε τις αξίες σας μόνο και μόνο για να κατακτήσετε κάτι που θέλετε πολύ. Επενδύστε στην ομαδική δουλειά και η επιτυχία θα σας βρει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αφιερώστε χρόνο σε αγαπημένα πρόσωπα, μέσα από την παρουσία των οποίων θα ανανεωθείτε και σεις.

Ιχθείς

Αισθάνεστε ότι μετά από πολύ κόπο καταφέρετε να βρεθείτε εκεί που θέλετε να βρίσκεστε. Οι κάθε είδους σχέσεις σας είναι αρμονικές και η επιτυχία γλυκιά. Συνεχίστε τις προσπάθειες σας και το μέλλον σας χαμογελάει. Έχετε κερδίσει επάξια τις επιτυχίες που παρουσιάζονται τον τελευταίο καιρό, μια και είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς σας σε βάθος χρόνου. Δεν θα ήταν όμως σωστό να περηφανεύεστε…

