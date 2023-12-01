Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

Κριός

Διαισθάνεστε ότι κάτι «παίζεται» σήμερα στο εργασιακό σας περιβάλλον που δεν μπορείτε να το αποκρυπτογραφήσετε. Για κάθε ενδεχόμενο, ας είστε προσεκτικοί στις κινήσεις σας. Έχετε κάποιες ανησυχίες για την πορεία της καριέρας σας και κάποιες φοβίες σας βασανίζουν, ίσως οφείλονται όμως περισσότερο στην κούραση σας, παρά σε πραγματικά δεδομένα. Χαλαρώστε λίγο…

Ταύρος

Μια έλλειψη ισορροπίας και κάποια δυσαρμονία δεν σας αφήνει να απολαύσετε μια μέρα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Κάτι σας ενοχλεί, κάτι σας φταίει αλλά δεν μπορείτε να αποφασίσετε. Το όραμα σας λείπει κατά τη σημερινή μέρα και μπορεί μεν να δουλεύετε και να προσπαθείτε για το καλύτερο, εάν δεν ξέρετε όμως προς τα πού θέλετε να πάτε, τα πάντα είναι ανώφελα.

Δίδυμοι

Έχετε πάθει εμμονή με την δουλειά σας και δεν σας αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο άλλες δραστηριότητες. Σήμερα ίσως να πρέπει να κάνετε ένα διάλειμμα και να απολαύσετε ένα ήρεμο βράδυ με αγαπημένα πρόσωπα. Ασχοληθείτε με ότι μπορεί να σας χαλαρώσει και να σας ανανεώσει. Η οικογένεια σας ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα, μια και τα παραμελήσατε τον τελευταίο καιρό…

Καρκίνος

Οι πλανητικές επιρροές σήμερα θα φέρουν σύντομα αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον. Προσπαθήστε να προωθήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια και την κοινωνική σας άνοδο. Από αισθηματικής πλευράς τα πράγματα είναι καλύτερα και η αισιοδοξία θα επανέλθει σύντομα στην καρδιά σας. Επωφεληθείτε από την εύνοια της σημερινής μέρας και ταχτοποιήσετε μια οικονομική σας υπόθεση

Λέων

Οι αποφάσεις σας θα πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία και την λογική και όχι στην διαίσθηση ή την παρόρμηση της στιγμής. Μην αφήνετε επίσης τρίτα άτομα να εμπλέκονται στις υποθέσεις σας και να σας δημιουργούν προβλήματα. Μέσα στον ενθουσιασμό σας για μια επιτυχία σας μπορεί να πληγώσετε άθελα σας ένα αγαπημένο σας άτομο. Δεν είναι κακό να παραδεχτείτε τα λάθη σας και να ζητήσετε συγγνώμη…

Παρθένος

Καλλιτεχνικές ανησυχίες και ενδιαφέροντα απομακρύνουν την σκέψη και την προσοχή σας από την πεζή και πολλές φορές θλιβερή πραγματικότητα και σας ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους. Για να μπορέστε να βγείτε οριστικά από ένα ατέρμονα κύκλο στασιμότητας θα πρέπει να κάνετε κάποια νέα βήματα, ίσως προς διαφορετική κατεύθυνση. Εξετάστε κάθε ενδεχόμενο και ίσως κάπου κοντά να βρίσκεται μια κρυμμένη ευκαιρία.

Ζυγός

Απολαύσεις και διασκεδάσεις επιφυλάσσει η σημερινή μέρα για σας! Υπάρχει διάχυτος ο αέρας της επιτυχίας και τα πράγματα θα αρχίσουν να καλυτερεύουν. Μην αμελείτε όμως να χαίρεστε περισσότερο την καθημερινότητα σας και να είστε ευτυχισμένοι με τα όσα καλά σας συμβαίνουν.

Σκορπιός

Πολλά έχετε επιτύχει τον τελευταίο καιρό και δικαίως είστε υπερήφανοι, μπορείτε όμως πολλά περισσότερα να πετύχετε, εάν αφεθείτε και ζητήσετε την βοήθεια ειδικών ή ανθρώπων που εμπιστεύεστε. Σκεφτείτε το… Ίσως χρειαστείτε τις συμβουλές κάποιου σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και επενδύσεων. Τα τρέχοντα οικονομικά σας φαίνεται να πάνε αρκετά καλά, υπάρχουν όμως υποθέσεις από το παρελθόν που χρειάζονται ρύθμιση…

Τοξότης

Δεν είστε στα καλύτερα σας και σας διακρίνει μια απαισιοδοξία. Κάντε ότι καλύτερο μπορείτε και οι καλές ειδήσεις δεν θα αργήσουν να έρθουν. Απλά μην μένετε με σταυρωμένα τα χέρια. Είστε έξυπνοι και δημιουργικοί! Κάντε σωστή χρήση των δώρων του Σύμπαντος για να μπορέσετε να έχετε μια ανοδική πορεία, προς όφελος δικός σας και των αγαπημένων σας.

Αιγόκερως

Παραμερίστε τα συναισθήματα σας σήμερα και βάλτε μπροστά την λογική. Με πρακτικό τρόπο θα βρείτε τις λύσεις που χρειάζονται για να πετύχετε αυτό που επιδιώκετε. Πολεμήστε τις φοβίες σας και απελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις που παραμένουν φυλακισμένες εξαιτίας των ανασφαλειών σας.

Υδροχόος

Θεωρείτε ότι θα πρέπει να αμειφθείτε καλύτερα για τις προσπάθειες που καταβάλλετε στον εργασιακό τομέα τον τελευταίο καιρό και ίσως αυτό να το δείχνετε με την συμπεριφορά σας με έναν μάλλον κακό τρόπο στους γύρω σας. Φανείτε λογικοί, γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι...

Ιχθείς

Μια μικρή και απροσδόκητη οικονομική ένεση θα σας φτιάξει την μέρα σήμερα. Δεν πρόκειται να λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα, είναι καλό όμως να έρχονται χρήματα από το πουθενά… Οι οικονομικές ανησυχίες σας βασίζονται πολλές φορές στην ανασφάλεια σας για το αύριο. Μείνετε επικεντρωμένοι στους στόχους σας και δεν έχετε να φοβόσαστε τίποτε.

