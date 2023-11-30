Deva: Η κόρη της Monica Bellucci και του Vincent Cassel βαδίζει στα χνάρια των γονιών της

Ποιος θα μπορούσε να κοσμήσει καλύτερα ένα από τα πρώτα τεύχη του «Gen V» από την ανερχόμενη Deva Cassel; Όπως και το ίδιο το περιοδικό, η 19χρονη Cassel μόλις ξεκίνησε. Η κόρη της Monica Belucci και του Vincent Cassel έκανε φέτος το ντεμπούτο της στην υποκριτική και τώρα επιστρέφει στο μόντελινγκ για να ποζάρει για το τεύχος του «Gen V».

Η 19χρονη Deva Cassel, όπως ήταν λογικό, αναφέρθηκε στους διάσημους γονείς της και τα μαθήματα που πήρε από αυτούς.

«Μου έμαθαν να κοιτάζω πάντα μπροστά, να προστατεύω πάντα τον εαυτό μου, να είμαι πάντα ευγενική και να έχω πάντα στο μυαλό μου το θαύμα», δήλωσε η Deva. Η Bellucci και ο Vincent μοιράζονται επίσης την 13χρονη Léonie.

«Υπάρχουν πολλά άλλα, αλλά το θέμα είναι ότι με δίδαξαν πώς να χειρίζομαι απρόβλεπτες καταστάσεις και να ζω με τους δικούς μου κανόνες, ενώ σέβομαι πάντα τους ανθρώπους και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκομαι», πρόσθεσε η ίδια.

Η Deva αποκάλυψε, επίσης, ότι δεν ήθελε να γίνει ηθοποιός, επειδή η βιομηχανία της μόδας πάντα την ενδιέφερε, χάρη στην επιρροή της μητέρας της.

«Θυμάμαι να ξεφυλλίζω τα τεράστια βιβλία μόδας της μητέρας μου που είχε στο σπίτι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Όλα ήταν τόσο προσεγμένα και όμορφα. Ήξερα ότι ήθελα να εργαστώ σε αυτόν τον κλάδο κάποια στιγμή στη ζωή μου, αλλά σίγουρα δεν περίμενα να τον αγαπήσω τόσο πολύ και να ζήσω από αυτόν».

Η Deva πόζαρε στο εξώφυλλο της ιταλικής «Vogue» μαζί με την Bellucci, τον Ιούλιο του 2021.

Καθώς το μοντέλο μπήκε στη βιομηχανία της μόδας, άρχισε, επίσης, να ενδιαφέρεται και για την υποκριτική, που κάποτε απέρριπτε. Η Deva πρωταγωνίστησε φέτος στην ταινία «The Beautiful Summer» και θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη σειρά του Netflix, «The Leopard».

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η Deva δήλωσε ότι ονειρεύεται να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο μέχρι την ηλικία των 30 ετών. Προς το παρόν, η 19χρονη έχει έναν προορισμό στο μυαλό της για το 2024 - την Ιαπωνία - και ελπίζει να «εξερευνήσει» τη χώρα το νέο έτος. Και παρόλο που μπορεί να έχει διάσημους γονείς (και μια εκκολαπτόμενη καριέρα), έχει και πιο οικείους εφηβικούς στόχους: να περνάει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της και να πάρει το δίπλωμα οδήγησης.

Πηγή: skai.gr

