Ποια είναι τα 6 ζώδια με τη μεγαλύτερη υπομονή

Μερικοί τη χάνουν εύκολα και άλλοι καταφέρνουν να παραμένουν ψύχραιμοι ακόμα και στις πιο απαιτητικές και δύσκολες καταστάσεις. Εδώ θα δεις ποια είναι τα 6 ζώδια που έχουν τη μεγαλύτερη υπομονή και σπάνια τη χάνουν.

Ταύρος

Εξωτερικά, ο Ταύρος μπορεί να μοιάζει με τη χαρά της ζωής, αλλά εσωτερικά, είναι ήσυχος και υπομονετικός. Το υψηλό επίπεδο υπομονής του, του επιτρέπει να ελέγξει πλήρως με ποιον συναναστρέφεται πριν του δείξει την εμπιστοσύνη του. Ο Ταύρος δεν θυμώνει εύκολα, αλλά ο θυμός του κλιμακώνεται σταδιακά. Είναι πεισματάρης και πάντα περιμένει από τον άλλο να χάσει την υπομονή του.

Αιγόκερως

Κανείς δεν καταλαβαίνει ότι όλα χρειάζονται χρόνο καλύτερα από έναν Αιγόκερω. Προτιμάει να πάρει τον χρόνο του από το να βιαστεί και να χαλάσει κάτι Δεν του αρέσει να κάνει λάθη, ειδικά λάθη που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με την απλή υπομονή. Είναι προσεκτικός και σίγουρα όχι παρορμητικός.

Ζυγός

Ο Ζυγός προτιμάει να περιμένει για πάντα παρά να κάνει κάποιον να νιώσει άβολα ή να προκαλέσουν σύγκρουση. Ο Ζυγός είναι το άτομο που κολλάει σε μια συζήτηση με έναν ηλικιωμένο επειδή πιστεύει ότι θα ήταν αγενές ή προσβλητικό να τον διακόψει. Μισεί τις περιττές συγκρούσεις και αν αυτό σημαίνει να καταπιέσει την ενόχληση ή τον εκνευρισμό του, δεν πειράζει. Η ευγένεια και η ευπρέπειά του πηγάζει από την ικανότητά του να είναι υπομονετικός. Ένας Ζυγός θα αφιερώσει χρόνο για να ακούσει και τις δύο απόψεις σε μια διαφωνία, γι’ αυτό και μπορεί να γίνεις ένας εξαιρετικός διπλωμάτης.

Παρθένος

Ένας από τους λόγους που ο Παρθένος είναι τόσο υπομονετικός είναι επειδή τείνει να είναι τελειομανής. Η τελειότητα δεν συμβαίνει αμέσως και αν κάποιος το προσπαθήσει, πρέπει να μπορεί να αφιερώσει τον χρόνο που χρειάζεται. Ο Παρθένος κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να πετύχει τους στόχους του, και συνήθως, αυτό περιλαμβάνει έρευνα και την εργασία που χρειάζεται. Αν δεν ήταν υπομονετικός, θα απογοητεύονταν πολύ για να βρει μια λύση, και δεν είναι στη φύση του να τα παρατάει.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι καλός στο να παίζει το παιχνίδι της αναμονής και αυτό απαιτεί τεράστια ποσότητα υπομονής. Φαντάσου τον Σκορπιό σαν ένα αρπακτικό που περιμένει να χτυπήσει το θήραμά του! Μπορεί να μη φαίνεται ότι η υπομονή θα μπορούσε να είναι έντονη ή ανησυχητική, αλλά είναι όταν πρόκειται για έναν Σκορπιό και την εκδίκηση. Δεν θα κάνει τίποτα μέχρι να τα καταλάβει τι πρέπει να γίνει για να περάσει στην αντεπίθεση.

Καρκίνος

Η ακρόαση είναι το κλειδί για τον Καρκίνο και η υπομονή του είναι που τον κάνει τόσο καλό ακροατή. Όσον αφορά την αγάπη, ο Καρκίνος είναι πρόθυμος να περιμένει να εμφανιστεί το τέλειο άτομο στη ζωή του. Ή, αν είναι ένας πρώην που περιμένει, θα περιμένει τον πρώην του να συνειδητοποιήσει ότι ο Καρκίνος είναι το ιδανικό άτομο για αυτόν. Ένας Καρκίνος προτιμά να υποχωρήσει στο “καβούκι” του και να περιμένει να φύγει ο πόνος παρά να χτυπήσει κάποιον και να τον πληγώσει.

