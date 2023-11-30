Η Kim Kardashian είπε την αλήθεια: Η οικογένειά μου εξαπάτησε το σύστημα για να γίνει διάσημη

Η οικογένεια Kardashian είναι μία από τις πιο διάσημες οικογένειες του Χόλιγουντ, αλλά σύμφωνα με την Kim Kardashian, η επιτυχία τους ήταν εντελώς τυχαία.

Στο φινάλε της 4ης σεζόν του «The Kardashians», η ιδρύτρια των Skims έκανε μια αναδρομή στο πώς η οικογένεια κατάφερε να γίνει γνωστή και διάσημη, λέγοντας ότι «εξαπάτησαν το σύστημα» για να φτάσουν εκεί.

Kim Kardashian says her family ‘scammed the system’ to reach stardom: ‘We aren’t supposed to be here’ https://t.co/gFZiZ3Hlvs pic.twitter.com/g28C4Qd7Rf — Page Six (@PageSix) November 30, 2023

Η διάσημη οικογένεια συγκεντρώθηκε στα γενέθλια του Scott Disick, για να γιορτάσει τη μεγάλη μέρα, με την Kris Jenner να σημειώνει ότι τον γνωρίζει πολύ καλά και πολλά χρόνια.

«Ήσουν κυριολεκτικά εδώ στο πρώτο επεισόδιο, στην πρώτη σεζόν», είπε η 68χρονη «μαμά» Kardashian στον Scott, αναφερόμενη στο αρχικό τους ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians».

Απευθυνόμενος στην Kim Kardashian είπε: «Θυμάσαι όταν ήσουν στο εξώφυλλο του Dog Fancy;», αστειεύτηκε ο Scott, με την οικογένεια της Kim να διευκρινίζει γρήγορα ότι επρόκειτο για το περιοδικό K9.

«Τα πάντα για ένα εξώφυλλο!», απάντησε εκείνη αστειευόμενη. Και συνέχισε: «Παιδιά, εξαπατήσαμε το σύστημα. Τα καταφέραμε! Ό,τι κι αν είναι, το βρήκαμε και το κάναμε! Κάναμε σκληρή δουλειά».

Σε μια εξομολογητική συνέντευξη, η Kim Kardashian ανέφερε: «Ο Scott Disick είναι το κίνητρό μου. Πάντα θα λέει, ‘’Θεέ μου, το πιστεύεις ότι τα κατάφερες;’’. Κι εγώ λέω, ‘’Δεν μπορώ, είναι τρελό’’. ... Δεν έπρεπε να είμαστε εδώ, πώς βρεθήκαμε σε αυτό το ωραίο πάρτι; Δεν ήμασταν τα κουλ παιδιά, πώς τα καταφέραμε;».

Παρά ταύτα, η Kim Kardashian στο παρελθόν είχε μιλήσει για την άνοδό της στον χώρο της showbiz, λέγοντας ότι το να γίνει διάσημη ήταν κάτι που πάντα ήθελε να πετύχει.

«Τα χρήματα ήταν πάντα ο στόχος, αλλά είχα εμμονή με τη φήμη», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στη «Vogue», τον Σεπτέμβριο του 2019. «Συμφωνώ ότι η φήμη μπορεί να είναι εθιστική. Αλλά τώρα, η εστίασή μου έχει αλλάξει.

Ακόμα και στις πιο σκοτεινές μου στιγμές, δεν μετανιώνω που έβγαλα τον εαυτό μου εκεί έξω, για να τον δει ο κόσμος. Μου αρέσει να έχω φωνή και εκτιμώ το βήμα που μου δόθηκε, αν και εύχομαι να μπορούσα να έχω περισσότερη ιδιωτικότητα μερικές φορές», πρόσθεσε η μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.