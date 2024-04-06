Τα ζώδια για το Σάββατο 6 Απριλίου 2024

Κριός

Κατά παράδοση διατηρείτε καλές σχέσεις με τους γύρω σας, ενώ δεν αρνείστε εύκολα να προσφέρετε την βοήθεια σας στους ανθρώπους σας που την χρειάζονται. Σήμερα ίσως χρειαστεί να στηρίξετε ένα δικό σας άτομο να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες. Η μέρα θα σας θυμίσει κατά την εξέλιξη της ότι θα πρέπει να προνοήσετε και για ενδεχόμενες δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν. Βάλτε σε τάξη τα οικονομικά σας και ξεκινήστε να αποταμιεύετε, αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Ταύρος

Είναι μια εξαιρετική μέρα, μια και η αλήθεια θα λάμψει και θα δικαιωθείτε στα μάτια όσων δυσπιστούσαν απέναντι σας! Απολαύστε την νίκη σας και χαλαρώστε με φιλικές παρέες. Η μέρα προσφέρεται για επινίκιες γιορτές! Μην παίρνουν όμως τα μυαλά σας αέρα, γιατί μπορεί να κερδίσατε μια μάχη, όχι όμως και τον πόλεμο…

Δίδυμοι

Χωρίς να το συνειδητοποιείτε είστε σε αναζήτηση συντρόφου! Μην συμβιβάζεστε με τίποτε λιγότερο από τα όνειρα σας και μην αφήνετε να σας παρασύρουν οι γύρω σας, επηρεάζοντας τις επιλογές σας. Καινούργιες προοπτικές ανοίγονται μπροστά σας και αν δεν δειλιάσετε ή δεν κάνετε πίσω από έλλειψη εμπιστοσύνης στις δυνατότητες σας, θα καταγράψετε σημαντικές επιτυχίες στο μέλλον.

Καρκίνος

Συνειδητοποιείτε ότι η σχέση σας δεν έχει την ίδια φρεσκάδα πια και η επαφή με το ταίρι σας έχει αρχίσει να φθίνει. Εάν σημαίνει κάτι για σας, αγωνιστείτε για να την αναζωογονήσετε… Ένα συναίσθημα αποξένωσης και μοναξιάς ίσως να σας βαραίνει, σαν να σας απαρνήθηκαν ξαφνικά όλοι… Μην κλείνεστε στον εαυτό σας, αλλά βρείτε κάποιον φίλο ή γνωστό να μιλήσετε ή να βγείτε έξω.

Λέων

Το πλανητικό σκηνικό στρέφει την προσοχή σας σε ζητήματα σπιτιού και οικογένειας. Ίσως να κάνετε μια αλλαγή στον χώρο σας, να κάνετε επισκευές που χρειάζονται ή ένα σε βάθος ενεργειακό καθάρισμα για την ανανέωση της ενέργειας του χώρου. Οι μέρες προσφέρονται για την αγορά ή την πώληση ακινήτων ή την μετακόμιση σας σε έναν νέο χώρο. Διαφωνίες ωστόσο σε οικονομικά ζητήματα με συγγενικά σας πρόσωπα ίσως να σας αναστατώσουν.

Παρθένος

Κάποια έκτακτα έσοδα θα σας χαροποιήσουν σήμερα! Μπορεί να μην είναι μεγάλα τα ποσά, θα σας δώσουν όμως μια ανάσα από εκεί που δεν το περιμένατε. Έχετε την τάση όμως να τα ξοδέψετε άμεσα σε καταναλωτικές δαπάνες. Φερθείτε έξυπνα και καλύψτε πραγματικές σας ανάγκες ή αποταμιεύστε για τις δύσκολες μέρες.

Ζυγός

Δεν είστε στα καλύτερα σας και σας διακρίνει μια απαισιοδοξία. Κάντε ότι καλύτερο μπορείτε και οι καλές ειδήσεις δεν θα αργήσουν να έρθουν. Απλά μην μένετε με σταυρωμένα τα χέρια. Είστε έξυπνοι και δημιουργικοί! Κάντε σωστή χρήση των δώρων του Σύμπαντος για να μπορέσετε να έχετε μια ανοδική πορεία, προς όφελος δικός σας και των αγαπημένων σας.

Σκορπιός

Δεν θα πρέπει να είστε απόλυτοι και μονοκόμματοι με προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε στον εργασιακό χώρο ή στο οικογενειακό περιβάλλον. Ακούστε προσεκτικά, κατανοήστε, συμβουλευτείτε και δράστε. Σας απασχολεί επίσης η υγεία σας και σας αγχώνει. Πρόκειται άραγε για πραγματικά ή φανταστικά προβλήματα, που έχουν την βάση τους στην κάπως πεσμένη σας ψυχολογία;

Τοξότης

Ελέγξτε το πάθος, τις αντιδράσεις και τον αυθορμητισμό σας σήμερα, γιατί κάτι θα σας βγάλει από τα ρούχα σας και υπάρχει κίνδυνος να αντιδράσετε ακραία. Μην απομονώνεστε για να προστατέψετε τα προσωπικά ή επαγγελματικά σας συμφέροντα. Η επικοινωνία είναι αυτή που θα σας παρέχει λύσεις και προοπτικές…

Αιγόκερως

Οι πλανητικές επιρροές σήμερα θα φέρουν σύντομα αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον. Προσπαθήστε να προωθήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια και την κοινωνική σας άνοδο. Από αισθηματικής πλευράς τα πράγματα είναι καλύτερα και η αισιοδοξία θα επανέλθει σύντομα στην καρδιά σας. Επωφεληθείτε από την εύνοια της σημερινής μέρας και ταχτοποιήσετε μια οικονομική σας υπόθεση

Υδροχόος

Εάν αφεθείτε και αντιδράσετε αυθόρμητα θα κάνετε ένα μεγάλο επικοινωνιακό λάθος στον τομέα της καριέρας σας σήμερα. Χρειάζεται προσεκτικούς χειρισμούς και διπλωματική γλώσσα… Εάν είστε σε μια σχέση θα πρέπει να δείξετε υπομονή και εμπιστοσύνη στον σύντροφό σας, ειδικά εάν βρίσκεται στα πρώτα της βήματα η σχέση σας.

Ιχθείς

Την διπλωματία σας θα πρέπει να επιστρατεύσετε σήμερα, αναφορικά με θέματα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Ακόμη και αν εμπλέκονται άτομα που δεν έχετε σε ιδιαίτερη εκτίμηση, θα πρέπει να κρατήσετε τις ισορροπίες… Με ηρεμία και αποφασιστικότητα θα καταφέρετε να βάλετε τα πράγματα σε τάξη και να λυθούν σημαντικά ζητήματα.

